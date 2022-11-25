فى 4 ساعات.. إصلاح كسر بخط مياه وعودة الخدمة بمصر الجديدة ومدينة نصر (صور)

جدة - نرمين السيد - وقال المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى أنه فور تلقى بلاغ بكسر خط 1200مم بشاع عبد الحميد بدوى تم الدفع بأكثر من 30 شفاطا و5 بدالات وعدد من الحفارات للسيطرة على المياه المنتشرة بالشوارع وتمكنت إدارة الحملة من رفع المياه بالكامل من الشوراع والبدء فى أعمال الإصلاح التى استغرقت 4 ساعات فى أسرع وقت ممكن لعملية الإصلاح نظرا لحيوية المنطقة وتأثر حركة المرور وإعادة المياه للمواطنين لضمان تقديم افضل خدمة، مشيرا إلى أنه تم فتح المياه وإعادة الضخ إلى المناطق المتاثرة ومتابعة الضغوط بمختلف الشوارع التى تأثرت.



يذكر أن المناطق التى تم قطع المياه عنها هى: "مناطق الشيراتون بالكامل – الملتقى العربى – الكلية الحربية –طريق السويس – الرقابة الإدارية – أرض الجولف التابعة لمدينة نصر – مساكن رامو – مساكن الإمداد والتموين – رابعة الاستثمارى – إسكان التوفيق – سيتى ستارز – الحى العاشر – المنطقة العاشرة – حى الواحة – صقر قريش – شارع الشعراوى ومتفرعاته – مدينة الأمل "عزبة الهجانة سابقا".