مع بدء صوم الميلاد.. رسامة كاهنين وقمص فى بورسعيد

جدة - نرمين السيد - وعقب انتهاء صلاة الصلح قام مطران بورسعيد بمنح سر الكهنوت للشماس مايكل عزمى فى درجة القسيسية باسم القس "مايكل" كاهناً للخدمة بالكاتدرائية ذاتها والشماس مينا جرجس فى درجة القسيسية باسم القس "ماركوس" كاهناً للخدمة بكنيسة الشهيد مارمرقس بمدينة بورفؤاد. وعلى صعيد آخر قام مطران بورسعيد برسامة القس أنجيلوس جرجس كاهن الكاتدرائية فى رتبة القمصية، شارك فى الصلوات لفيف من الآباء الكهنة إلى جانب أعداد كبيرة من الشمامسة والشعب.

هذا وقد توجه الكاهنين الجديدين عقب انتهاء الصلوات إلى دير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون لقضاء فترة الأربعين يوماً التالية للسيامة.

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