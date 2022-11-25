مفاوضات عمل ناجحة.. نشاط القوى العاملة فى أسبوع (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ونشرت "الوزارة" اليوم الجمعة إنفوجرافا يؤكد سعى "الوزارة" المستمر لاتخاذ كل الإجراءات لرعاية وحماية الأيدى العاملة من المصريين العاملين بالداخل والخارج، وتعزيز الحوار الاجتماعى فى مجال العمل داخل المنشآت، ودعم المفاوضات الجماعية التى تحفظ حق العامل، وتحقق التوزان والعدالة فى علاقات العمل.

كما تواصل مديرات القوى العاملة فى المحافظات تنفيذ خطة التدريب والتأهيل من خلال مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة لتدريب الشباب المصرى على مهن يحتاجها سوق العمل فى الداخل والخارج.

العمالة غير المنتظمة

وخلال الاسبوع سلم وزير القوى العاملة حسن شحاتة بديوان عام الوزارة، شيكات تعويض وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية لـ 8 أسر لعمال متوفين من العمالة غير المنتظمة ومصاب، بإجمالى مبلغ 782 ألف و979 جنيها، مقدمة من شركة مصر للتأمين كتعويض من خلال وثيقة التأمين لحالات العجز الجزئى أو الكلى أو الوفاة، والتى أصدرتها "الوزارة "بالتعاون مع "الشركة" لحماية العمالة غير المنتظمة وأسرهم ورعايتها اجتماعيا وصحيا شملت التعويضات المصروفة حالات وفاة لـ 3 عمال، و5 حالات إصابة وعجز كلى من العمالة غير المنتظمة، والمسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات:القاهرة، والشرقية، والدقهلية، وأسوان، وقنا، وبنى سويف، ومطروح، وهم:

جمعة شعبان رجب، والسعيد شعبان السعيد، أحمد عبد الحكم أحمد، ياسر محمد عطا الله، عبد الخالق أحمد تمساح، جرجس عيد ناشد،أيمن عبد الرحيم اسماعيل، علاء على محمد على.

اتفاقية جماعية

وشهدت "الوزارة" خلال الأسبوع على مفاوضات واتفاقيات عمل جماعية عديدة تحفظ حقوق كل اطراف العملية الإنتاجية وتحقق الحوار الاجتماعى على أرض الواقع، ومن بينها أن شهد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بديوان عام"الوزارة" على مراسم التوقيع على اتفاقية العمل الجماعية،التى تمت بالتوافق بين ممثلى الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى، وإدارة شركة النيل العامة للإنشاء والرصف -الصادر بتصفيتها قرار من الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 16-2-20022، والنقابة العاملة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، وممثل عن العاملين، بشأن حفظ حقوق 1200 عامل، وذلك بصرف التعويضات المقررة وفقا لأحكام القانون، والمستحقات المالية الأخرى التى نصت عليها لوائح "الشركة".

وشملت تلك التعويضات صرف مكافأت نهاية الخدمة،والمقابل النقدى لرصيد الأجازات، وذلك للعاملين الذين تنتهى خدمتهم بعد تصفية الشركة، مع الاحتفاظ بعدد من العاملين للمشاركة فى أعمال التصفية، ومع إمكانية نقل البعض الاخر من العاملين إلى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة، وجهات تابعة لوزارة النقل، بكل المزايا المالية والعينية التى كانوا يتمتعون بها، واحتفاظهم بأقدميتهم ومدد خدمتهم، ورصيد إجازاتهم التى لم يحصلوا عليها،إلى جانب إجراء تسوية نهائية لكافة مستحقات العاملين بالشركة عن المبالغ الصادر بها حكم التحكيم رقم 15 لسنة 136 ق.

"فلورا للورق"

كما أنه وبمشاركة وزارة القوى العاملة نجحت إتفاقية عمل جماعية فى حصول عمال شركة "فلورا للورق"على مستحقاتهم المالية المتأخرة.



وقال بيان للوزارة إن اجتماعا بمقر وزارة القوى العاملة حضره ممثلون عن إدارة الشركة و"الوزارة" والنقابة العامة للكيماويات، جرى خلاله الاتفاق على صرف مستحقات أكثر من 220 عاملا بشركة فلورا "مصانع الأهرام للورق"، ومقرها المنطقة الصناعية الاولى بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وجاء فى البيان أن الاتفاقية بدأت بالتأكيد على أنه نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التى مرت بها الشركة وأدت إلى التوقف الكامل لنشاطها منذ يناير 2018 وحتى تاريخه، ورغبة الاطراف فى تسوية موقف العاملين وديا، وإنهاء علاقة العمل لدى الشركة فى ضوء عدم قدرتها على التشغيل، وذلك إيمانا منهم بالجهد الذى بذله العمال طوال مدة خدمتهم، جرى الاتفاق على توقيع هذه الاتفاقية وأن تسرى احكامها على جميع العاملين الموجودين بالخدمة حتى نهاية عام 2022، أو الذين انتهت خدمتهم بالإحالة للمعاش خلال المدة من أول يوليو2019 وحتى نهاية عام 2022 وذلك وفقا للكشوف المعتمدة من إدارة الشركة والنقابة العامة والمودعة بالوزارة، ويعتبر آخر يوم عمل لجميع العاملين هو 31 ديسمبر 2019، وذلك وفقا للقيم المالية المحددة لكل فئة من العمال حسب "الاتفاقية".

معايير العمل الدولية

وخلال تواصلها مع الشركاء الاجتماعيين فى الخارج،أكدت وزارة القوى العاملة عن أن الدولة المصرية وقعت على 64 إتفاقية عمل دولية منذ تأسيس منظمة العمل الدولية عام 1919، وأن التشريعات والقوانين المصرية تترجم تلك الاتفاقيات على أرض الواقع خاصة احترام كل معايير العمل الدولية إيمانا منها بأهمية الحوار الاجتماعى، والاستقرار فى مواقع العمل، وتحقيق التوزان بين أطراف الإنتاج، من أجل التنمية القائمة على إحترام المعايير وبيئة العمل اللائقة.



جاء ذلك خلال ورشة عمل إفتتحتها "الوزارة" تنسيقا مع منظمة العمل الدولية، وشهدت جلسات تعريفية حول معايير العمل الدولية للوزارات المصرية المعنية، والتى إنعقت بفندق انتركونتنينتال سيتى ستارز بالقاهرة، بمشاركة ممثلين عن جهات ووزارات هى: شئون المجالس النيابية، والعدل، والتضامن الاجتماعى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتجارة والصناعة، والبيئة، والشباب والرياضة، و"المركزى للتعبئة العامة والإحصاء" و"القومى للمرأة".

وجاء فى بيان لوزارة القوى العاملة أن إنعقاد هذه "الورشة" يأتى ضمن مشروع أضواء الذى تنفذه منظمة العمل الدولية فى عدد من دول شمال أفريقيا، والذى تتضمن اهدافه دعم التطبيق المناسب لمعايير العمل الدولية على المستوى الوطنى، وتيسير حصول الوزارات المعنية على المعلومات المتعلقة بمعايير العمل الدولية، وتقديم الدعم الفنى لإقرار الإتفاقيات الجديدة ومراجعة الاتفاقيات الحالية.

وفى كلمته التى ألقاها إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى لوزير القوى العاملة،ورئيس المكتب الفنى، وأمين عام المجلس الاعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل، أوضح أن الهدف من الجلسة التعريفية تبادل المعلومات بين منظمة العمل الدولية وبين الوزارات المعنية كوسيلة لتعزيز التطبيق الفعال لمعايير العمل الدولية.

يذكر أن مشروع أضواء يهدف الى النهوض ببرنامج العمل اللائق فى شمال أفريقيا،ووضع السياسات من اجل دعم القرارات المستندة إلى الأدلة بشان جميع أبعاد برنامج العمل اللائق، وذلك بتمويل من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائى الدولى SIDA، وبدأ المشروع فى نوفمبر 2018 وينفذ على مدى 5 سنوات، ويهدف إلى معالجة القضايا المتعلقة بالنمو الغنى بالوظائف، وتعزيز معايير العمل الدولية وتطبيقها على مستوى المنشأة، وتعد هذه الجوانب الثلاثة أساسية لتحقيق التنمية على المستوى الإقليمى وضرورية للتقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

التدريب والتأهيل



وخلال الأسبوع أيضا، أكد تقرير أعده المركز الاعلامى لوزارة القوى العاملة،على أهمية الدور الذى يلعبه صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع "للوزارة" فى إعداد الشباب على المهن التى يحتاجها سوق العمل، ومتابعة التغييرات التى يشهدها "السوق"، وتحديد احتياجاته، تماشيا مع توجهات الدولة نحو خلق جيل مدرب يخدم عملية التنمية والإنتاج.

وجاء فى التقرير أن مجلس إدارة "الصندوق"المنعقد منذ أيام بديوان عام "الوزارة"، أعلن عن أحدث الأرقام التى تتضمن جملة ما تم إنفاقه منذ تأسيسه فى 2003، وحتى الأن، وبلغت 136 مليونا و819 ألف جنيه لدعم وتطوير عملية التدريب المهنى.

وأشار وزير القوى العاملة حسن شحاتة خلال الاجتماع إلى أهمية دور التدريب فى أى دولة تتحرك نحو تحقيق معدلات نمو فى الاتجاهات المختلفة، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار سواء المحلى أو الأجنبى والتى تستلزم بدورها بنية سليمة تساعدد على تحقيق آداء متميز وعلى راسها تأهيل العنصر البشرى ورفع مستويات أدائه، وهو هدف من أهداف"الصندوق".

وأوصى الوزير بضرورة توسيع نطاق التدريب وتنويع البرامج التدريبية التى يتم تقديمها للشباب، مع دراسة كل قطاعات العمل وتحديد احتياجاته من المهن ليتم توفير برامج جديدة ومستحدثة بالتعاون مع كل أجهزة الدولة المعنية، والاتفاق مع منشآت القطاع الخاص والاستثمارى لتعظيم تأهيل الكوادر البشرية العاملة بداخلها.

"عمالنا فى الخارج"



وفى اطار تواصلها مع عمال مصر فى الخارج وحماية حقوقهم وأمنهم واستقرارهم، أعلنت وزارة القوى العاملة وبالاسماء،عن قيام مكتب التمثيل العمالى التابع لها بالرياض بتسهيل إجراءات حصول 127 عاملا مصريا من المخالفين لنظام الإقامة والعمل فى المملكة العربية السعودية،على تأشيرات للعودة إلى مصر.

وجاء فى التقرير الذى تلقاه وزير القوى العاملة حسن شحاتة،من أحمد رجائى المستشار العمالى بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض،أن القائمة تضم: 46 تأشيرة خروج نهائى وإبعاد لمن لديهم بلاغات غياب عن العمل، وهؤلاء لا يمكنهم العودة للسعودية مرة أخرى إلا بعد مرور 5 سنوات، و9 تأشيرات خروج نهائى نظامى، وهؤلاء ممن انتهت إقامتهم، ولم يقوم صاحب العمل بالتجديد لهم،ويحق لهم العودة للعمل بالسعودية بعد الحصول على تأشيرة عمل جديدة، و3 من العاملين الذين تعذر إتمام تأشيرة الخروج النهائى لهم نظرا لوجود ملاحظات تمنعهم من السفر، وطالبهم المكتب بتسديد المخالفات الخاصة بهم تمهيدا لإستخراج تأشيرات عودة لهم، وجاء فى القائمة أيضا 69 موافقة للمغادرة النظامية،من مكتب عمل الرياض تمهيدا للحصول على تأشيرات خروج لهم من إدارة الوافدين بالرياض.

عمالة غادرت الأردن

كما أعلنت وزارة القوى العاملة فى بيان أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعى بالأردن-استكمالا لما تم تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة الـ 102 من مستحقات الضمان الاجتماعى لنحو 190 عاملا مصريا لدى" المؤسسة" غادروا عمان نهائيا.

وقالت "الوزارة"، إن المستحقات بلغت 272 ألفا و909 دولار أمريكى، بما يعادل 6 ملايين و673 ألف جنيه مصرى تقريبا..ويأتى ذلك فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، الدائمة بمتابعة كل مستحقات المواطنين المصريين فى الأردن، وجاء فى البيان الصحفى، أن الوزير تلقى تقريرا من الملحق العمالى طلعت السيد رئيس المكتب العمالى بالأردن، أعلن فيه وبالأسماء عن كل معلومات هذا "الاستحقاق"، مناشدا جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعى، مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحتى "الفيس بوك" الخاصة بالوزارة وبالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفى حال إذا كان الاسم موجودأ، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.

وأضاف الملحق العمالى، أنه طبقا لإجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعى بالأردن، سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، مشيرا إلى أنه يتم بشكل مستمر التنسيق والتجهيز لإرسال باقى الدفعات لمستحقيها تباعا، فور تدقيقها من الجهات المعنية حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.