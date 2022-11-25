جدة - نرمين السيد - تشهد مراكز وقرى محافظة الجيزة، وخاصة الصف وأطفيح، تحولا كبيرة فى وجه الحياة، بفضل مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



جدة - نرمين السيد - تشهد مراكز وقرى محافظة الجيزة، وخاصة الصف وأطفيح، تحولا كبيرة فى وجه الحياة، بفضل مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". ويرصد "دوت الخليج"، فى الإنفوجراف التالى، تفاصيل المشروعات الجارى تنفيذها بالصف وأطفيح ضمن المبادرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أهالى الصف وأطفيح بالجيزة يتنفسون «حياة كريمة» (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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