تحويلات مرورية لتنفيذ الأعمال الإنشائية بمسار مونوريل العاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الإدارة العامة أنه تزامنا مع تنفيذ أعمال الحفر وصب خرسانة الأعمدة الخاصة بمسار مشروع "مونوريل العاصمة الإدارية"، فسيتم الغلق الكلى لنفق اللواء باقى زكى بمحور التسعين الجنوبى، وإجراء بعض التحويلات المرورية للقادم من كوبرى التسعين واستكمال السير بمحور التسعين الجنوبى، ثم الدوران والعودة من المأوى الدورانى أمام مجمع البنوك، فيمينا تجاه محور التسعين الشمالى، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال لمدة (30 يوما) ليلا ونهارا اعتبارا من اليوم الجمعة.

وأضافت الإدارة العامة لمرور القاهرة، أنه سيتم إجراء بعض التحويلات المرورية بالطريق الدائرى؛ وسيتم الغلق الكلى لمسطح كوبرى التسعين القادم من مناطق المعادى تجاه محور التسعين الجنوبى، وإجراء تحويلات مرورية على النحو التالى، القادم من الطريق الدائرى، سيسلك يمينا محور جمال عبد الناصر (مسطح كوبرى عمر سليمان) فالدوران والعودة من المأوى الدورانى ما بعد ميدان عمر بن الخطاب، فيمينا محور الأمل تجاه محور التسعين الجنوبى، والقادم من الطريق الدائرى، عليه استكمال السير بالطريق الداعم، فيمينا لشارع طه حسين تجاه محور مصطفى كامل ومناطق القاهرة الجديدة.

وتابعت أنه سيتم الغلق الكلى لمطلع كوبرى التسعين القادم من طريق السويس تجاه التسعين الجنوبى، وإجراء تحويلات مرورية على النحو التالى؛ بالنسبة للقادم من الطريق الدائرى، فعليه استكمال السير بالطريق الداعم، فمدخل نفق الجولف تجاه محور جمال عبد الناصر، ثم الدوران والعودة من المأوى الدورانى ما بعد ميدان عمر بن الخطاب، فيمينا محور الأمل تجاه محور التسعين الجنوبى.

وأكدت الإدارة العامة لمرور القاهرة قيامها بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين.