مديرية أمن بنى سويف تنظم زيارة لطلبة المدارس

جدة - نرمين السيد - نظمت مديرية أمن بنى سويف زيارة لعدد من طلاب المدارس بمختلف المراحل العمرية إلى (إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف) حتى يتعرف الطلاب على جانب من طبيعة عمل ومهام رجال الشرطة فى حفظ أمن المواطنين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.





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