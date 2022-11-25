تحصين 26 ألف ماشية وأغنام ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع فى الجيزة

جدة - نرمين السيد - تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال لجان الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع، التى انطلقت السبت الماضى، بهدف توفير التحصينات اللازمة للحفاظ على الثروة الحيوانية بكافة أرجاء المحافظة، موجها بتكثيف الحملات التوعوية بأهمية التحصين فى القضاء على الأمراض والأوبئة وتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها للنهوض بالاقتصاد القومى.





ووجه راشد، رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بالتنسيق الكامل مع كافة الأجهزة المعنية والإدارات البيطرية لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة والإعلان عن الحملة القومية على نطاق واسع لتوعية المربين. وأشاد المحافظ، بمثل هذه الحملات القومية التى تنظمها وزارة الزراعة التى تستهدف تغطية كافة أنحاء محافظات الجمهورية، مشددا بتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاح الحملة وتحقيق المستهدف منها لتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها مما يساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح.



ومن ناحيته، أشار الدكتور علاء عبد العال مدير مديرية الطب البيطرى بالجيزة، إلى تحصين 26 ألفا و500 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام، منذ انطلاق الحملة وحتى الآن، مؤكدا انتظام سير العمل بلجان الحملة القومية من خلال المقرات المعدة لها أو الانتقال إلى المربين بمنازلهم لتقديم كافة التحصينات اللازمة وعمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن وذلك استكمالا لجهود وزارة الزراعة فى حصر الثروة الحيوانية ودعم قاعدة البيانات الرقمية. وناشد مدير مديرية الطب البيطرى، جموع المربيين بضرورة التعاون مع لجان التحصين حفاظا على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية وتحقيقا للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة.

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