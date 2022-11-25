السيدة انتصار السيسى: نمضى بثبات نحو تمكین المرأة كشریك أساسى فى بناء الوطن

جدة - نرمين السيد - وكتبت قرينة رئيس الجمهورية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "نمضى معًا نحو الحفاظ على حقوق المرأة والقضاء على العنف ضدھا، وبینما یحتفل العالم بیوم القضاء على العنف ضد المرأة، تمضى مصر بثبات نحو تمكین المرأة كشریك أساسى فى بناء الوطن، فھى الدرع الحامى الذى یصون الأمة ومستقبلھا".

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