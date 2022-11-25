مصر للطيران تنتهى من نقل 70 ألف راكب مشارك بمؤتمر المناخ (صور)

جدة - نرمين السيد - ونقلت مصر للطيران ما يقرب من 70 ألف راكب عبر 275 رحلة من مطار القاهرة إلى مطار شرم الشيخ والعكس، كما شهدت الرحلات الدولية والداخلية فى مطارى القاهرة وشرم الشيخ انتظاما كبيرا على الرغم من كثافة التشغيل.

واختتمت مصر للطيران مشاركتها بفعاليات مؤتمر المناخ والذى انعقد بشرم الشيخ خلال شهر نوفمبر الجارى حيث شاركت الشركة الوطنية بجناحين فى المنطقتين الخضراء والزرقاء قدمت من خلالهما مختلف خدماتها لضيوف المؤتمر.

ومن جانبه قال المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة الوطنية نجحت فى تقديم أداء متميز خلال فترة المؤتمر من خلال نقلها لضيوف مصر المشاركين فى المؤتمر عبر رحلاتها الدولية والداخلية ومشاركتها فى جلسات المؤتمر وعرض دورها البارز والريادى فى مبادرات الحفاظ على المناخ واستخدام الوقود الحيوى والسعى للوصول لصفرية الانبعاثات.

كما توجه زكريا بخالص الشكر والتقدير لجميع فرق العمل من الشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة بكل قطاعاتها لدورهم الكبير وتضافر جهودهم فى خروج الحدث بالمظهر المشرف لمصر وللشركة الوطنية وتلبية احتياجات ضيوف المؤتمر وتغطية حركة السفر التى شهدت نشاطاً مكثفاً قبل وأثناء فترة المؤتمر ونجاحهم فى تقديم أفضل مستوى من الخدمات لعملاء الشركة من مختلف دول العالم بشهادة زوار الجناح وضيوف مصر.