مطار الأقصر يحتفل بختام موسم التدريب الصيفى لطلاب الجامعات والمعاهد

جدة - نرمين السيد - احتفل مطار الأقصر الدولى بختام الموسم التدريبى الصيفى 2022 لطلاب الجامعات والمعاهد، وذلك انطلاقا من الدور المجتمعى للشركة المصرية للمطارات برئاسة الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة، وحرصها على توفير برامج تدريبية عملية لطلاب الجامعات والمعاهد بما يتوافق مع دراستهم النظرية بهدف إعدادهم لسوق العمل وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030.





وتم إعداد برنامج تدريبى متخصص للطلاب وفق مجال دراستهم وتخصصهم خلال الفترة التدريبية، وقدم الطيار محمد قشقش مدير مطار الأقصر الدولى شهادات التدريب للطلاب بعد انتهاء البرامج التدريبية مع تمنياته لهم بالنجاح والتميز فى سوق العمل.

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