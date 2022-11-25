الأنبا ماركوس يرسم كاهن جديد و3 قمامصة فى دمياط

جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبرارى القداس الإلهى لعيد تذكار الشهيد مار مينا، الذى احتفلت به الكنيسة القبطية أمس، بكنيسة الشهيد مار مينا والقديس البابا كيرلس السادس بكفر الشيخ، ورسم نيافته عقب صلاة الصلح الشماس مايكل سمير كاهنا جديدا باسم القس يسطس للخدمة بالكنيسة ذاتها.





كما رسم الأنبا ماركوس 3 من كهنة الإيبارشية فى رتبة القمصية، وهم: - الأب القمص يوليوس الكاهن بكنيسة الشهيد مار جرجس المزاحم بقرية بساط النصارى فى مركز طلخا والتابعة للإيبارشية. - الأب القمص أثناسيوس الكاهن بكنيسة القديسة دميانة بالبرارى. - الأب القمص ياكوبوس الكاهن بكنيسة الشهيد مار مينا والقديس البابا كيرلس السادس بكفر الشيخ. ودشن الأنبا ماركوس خلال القداس عددا من الأوانى لخدمة المذبح وعددا من الأيقونات بالكنيسة ذاتها.

والتقى الأنبا بمجمع كهنة الإيبارشية فى اجتماعهم الدورى، وناقش معهم بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

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