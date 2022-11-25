وزير الرى يتفقد تجميع مخلفات البلاستيك من النيل وتدويرها بجزيرة القرصاية

جدة - نرمين السيد - زار الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اليوم الجمعة موقع لتدوير المخلفات البلاستيكية بجزيرة القرصاية بمحافظة الجيزة، والذى تشرف عليه أحد منظمات المجتمع المدنى كمبادرة للحفاظ على البيئة والتخلص الآمن من المخلفات البلاستيكية خاصة الملقاه فى نهر النيل.





جاء ذلك فى إطار حرص الوزارة على جمع المخلفات الملوثة لنهر النيل، والتوعية بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من استخدام البلاستيك.

وتفقد الدكتور سويلم المكبس المستخدم فى إعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية المستخرجة من نهر النيل، ويتم استخراج حوالى 10 أطنان شهريا من البلاسيتك من نهر النيل.



كذلك تفقد الوزير بعض المنتجات التى تقدمها المبادرة من الأكياس والزجاجات البلاستيكية المعاد تدويرها، وموقع المبادرة على شبكات التواصل الاجتماعى، وأعرب عن إعجابه وتقديره للفكرة والتشجيع على التوسع فى تطبيقها.

ووجه الدكتور سويلم بتقديم كل أشكال الدعم المتاح من أجهزة الوزارة للمباردة، وعقد اجتماعات تنسيقية مشتركة مع مسئولى المبادرة والتنسيق المستمر حيال تحديد مناطق تجمع المخلفات على نهر النيل لرفعها واستخدامها فى عمليات إعادة التدوير الجارية على الجزيرة، وكذلك تشجيع فرص الإنتشار والتكرار لمثل هذا النموذج الناجح الذى يسهم فى الحفاظ على البيئة.



وصرح الدكتور سويلم بأن دعم هذه المبادرة يأتى فى ضوء السعى لإنتهاج سياسات خضراء تخدم البيئة وتحافظ عليها تماشيا مع الزخم الكبير الناتج عن مؤتمر المناخ COP27، ولخدمة أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على مواردنا المائية وأهمها نهر النيل.

وأكد أهمية استمرار التعاون المثمر مع وزاره البيئة وأجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدنى لزيادة الوعى المجتمعى بضرورة الحد من المخلفات البلاستيكية لتأثيرها الكبير على التنوع البيولوجى والموارد الطبيعية، وتمثل المخلفات البلاستيكية خطورة كبيرة على الصحة العامة لعدم تحللها بشكل سريع على غرار المخلفات الأخرى.



جدير بالذكر أن كمية البلاسيتك المستخرجة بمعرفة المبادرة تقدر بحوالى (200) طن منها (60) طنا من الزجاجات البلاستيكية منذ بدء العمل فى 2018 وحتى تاريخه، وقد وفرت هذه المبادرة (25) فرصة عمل دائمة لسكان جزيرة القرصاية، بالإضافة لـ(60) صيادا يعملون بشكل جزئى، وبمشاركة حوالى 4500 متطوع فى أعمال وحملات النظافة، وأنتجت المبادرة أكثر من 21500 حقيبة من أكياس البلاستيك المعاد إستخدامها، كما يتم من خلال المبادرة تقديم أنشطة تدريبية متنوعة (مرأة وطفل - صحية - بيئية) لأهالى الجزيرة لتنميتهم ورفع الوعى لديهم من خلال الخبراء المتطوعين والعاملين بالمبادرة.

وتهدف المبادرة لتحويل جزيرة القرصاية لنموذج يحتذى به فى حماية الموارد المائية والبيئة، وأن تكون جزيرة مستدامة قادرة على التعامل مع التغيرات المناخية من خلال زيادة عدد الصيادين العاملين فى جمع البلاستيك إلى 180 صيادا منهم 20 يعملون بشكل دائم وتشغيل مركبين تنظيف ومركب نقل و10 مصائد للبلاستيك وزيادة قدرة التجميع الشهرية إلى 40 طنا وعمل خط انتاج جديد، والعمل على تنمية وتطوير المجتمع فى الجزيرة عن طريق دعم برامج الصحة والطفولة والتخلص الآمن من المخلفات واستخدام الطاقة الشمسية.