التعليم العالى تغلق كيانين وهميين فى المنيا.. وتشيد بـ«الضبطية القضائية»

جدة - نرمين السيد - تلقى أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة فى مُداهمة الكيانات الوهمية التى تقوم بمُزاولة العملية التعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة.





وأفاد التقرير - وفقا لبيان صحفى - بمُداهمة اللجنة للمُنشأة المُسماة "أكاديمية إيديكون للتدريب Educon Academy" والكائن مقرها فى (شارع عدنان المالكى أمام أسواق مصر ونادى المنيا الرياضى بشارع مديرية التربية والتعليم - محافظة المنيا) وتدعى منح عدد من الدبلومات ومنها: (دبلومة الأمن السيبرانى والحماية من الجرائم الإلكترونية، دبلومة الشبكات، دبلومة صناعة وتصميم الإعلانات التليفزيونية، دبلومة الويب ديزاين).

كما داهمت لجنة الضبطية القضائية بالوزارة أيضًا المنشأة المُسماة "أكاديمية الأهرام للتدريب المهنى المُعتمد – للعلوم والتكنولوجيا"، والكائن مقرها فى ( كورنيش النيل – أمام نادى الشرطة – برج النيل - الدور الأول - محافظة المنيا)، ومقرها الثانى الكائن فى (كورنيش النيل – أمام مسجد الفولى – تقاطع شارع المطافى – محافظة المنيا)، وتدعى قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية بمجموع 50% فأكثر للحصول على دبلوم فنى مهنى فى عدد من التخصصات للعمل فنى خدمات طبية، وفنى تحاليل طبية، وفنى مساحة، وإنشاءات وإدارة أعمال.

وأصدر وزير التعليم العالى قرارًا بغلق المُنشأتين الوهميتين، كما قام بمُخاطبة مُحافظ المنيا؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية فى التصدى لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المُقبلة؛ لمُداهمة أى كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

وصرح عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى للوزارة، بأن لجان الضبطية القضائية بالوزارة سوف تُكثف من مُلاحقتها للكيانات الوهمية خلال الفترة القادمة بكافة محافظات الجمهورية، والتى تدعى كذبًا منح درجات أكاديمية، دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة تعليمية.

وأضاف المُتحدث الرسمى، أنه قد صدر قرار وزير التعليم العالى بتشكيل لجنة مُتخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعى المُختلفة، ترفع هذه اللجنة تقاريرها الدورية بشكل أسبوعى لوزير التعليم العالى؛ لاتخاذ ما يلزم من جانب لجان الضبطية القضائية، وقد نجحت هذه اللجنة خلال الأسابيع القليلة الماضية فى رصد العديد من الكيانات الوهمية، وتمكين لجنة الضبطية القضائية من تكثيف حملاتها المُكثفة خلال الفترة الماضية، والنجاح فى توجيه ضربات مُتتالية لهذه الكيانات غير الشرعية.

وأكد المُتحدث الرسمى أن التنسيق الجيد بين وزارتى التعليم العالى والعدل، أسفر عن زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالى؛ والذى ساهم فى زيادة مُلاحقتها للكيانات الوهمية بكافة أنحاء الجمهورية.

وأضاف المُتحدث الرسمى، أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالى للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، يتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكترونى لوزارة التعليم العالى، وصفحات التواصل الاجتماعى الرسمية للوزارة، والموقع الإلكترونى للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفى حالة الرغبة فى التأكد من شرعية أى مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى مواقع التواصل التابعة للوزارة.