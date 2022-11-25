«التضامن» تدشن حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات

جدة - نرمين السيد - دشنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، والتى تقام هذا العام تحت شعار "امسكوا طرف الخيط.. وشاركوا فى القرار"، وتبدأ الحملة من اليوم الجمعة وتستمر حتى العاشر من ديسمبر المقبل، تزامنا مع اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة، وتنتهى بالتزامن مع اليوم العالمى لحقوق الإنسان الذى يوافق 10 ديسمبر من كل عام.





وتأتى الحملة فى إطار أنشطة برنامج "وعى للتنمية المجتمعية"، وتتم بالتعاون والتنسيق مع برنامج "تكافؤ الفرص" الممول من الحكومة الألمانية وينفذ بالتعاون مع وكالة التنمية الألمانية، وكذلك مشروع تعزيز القدرات المؤسسية لوزارة التضامن الاجتماعى والذى ينفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وبتمويل من الاتحاد الأوروبى.

وتستهدف الحملة قطاعات مختلفة، منها المواطنين الأكثر استخداما لمواقع التواصل الاجتماعى، وكذلك الفئات الأولى بالرعاية من خلال تعريفهم بمنظومة الخدمات التى تقدمها الوزارة واستعراض قصص سيدات نجحن فى التغلب على التحديات الاجتماعية والاقتصادية، خاصة أن الحملة تتضمن عرض مجموعة من الرسائل والمعلومات الموثقة، حول اتجاهات وممارسات العنف فى المجتمع المصرى والدولى والتى قام بإصدارها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.

وتقام الحملة هذا العام تحت شعار "امسكوا طرف الخيط..وشاركوا فى القرار" لتؤكد على أنه بمقدور أى فتاة أو سيدة أن تواجه العنف بكافة أشكاله الاجتماعية والاقتصادية، إذا عرفت حقوقها وعرفت كيف يمكنها التغلب على العقبات التى تواجهها، ووقتها يمكنها أن تبدأ فى الإمساك بالحل، وأن تساعد غيرها فى النجاة من العنف، والمشاركة فى اتخاذ القرارات التى تخصها، ومن ثم المشاركة فى كل مناحى الحياة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة تدعم سيدات مصر البطلات والمثابرات، خاصة أن المرأة المصرية تعد حجر الأساس لاستقرار الأسرة فى كافة الطبقات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة سواء كانت امرأة ريفية أو حضرية أو بدوية، مشيرة إلى أن حملة وزارة التضامن الاجتماعى تركز على قضايا السيدات الأولى بالرعاية مثل العنف ضد الفتيات اليتيمات وضد السيدات اللاتى يعانين من مستوى تعليمى واقتصادى محدود، والسيدات المطلقات، والمرأة ذات الإعاقة، وكبار السن، خاصة أن الوزارة تقدم خدماتها لأكثر من 60% من تلك الفئات تحت مظلة برامج الرعاية والحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى للمرأة.

وأضافت القباج أن العنف ضد المرأة له وجوه متعددة، بما يشمل ختان الإناث والزواج المبكر والاتجار بالبشر ومواجهة الاستغلال الاقتصادى للمرأة والعنف ضد السيدة المسنة، وكذلك حرمان الطفلة من حقها فى التعليم والصحة.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الرائدات الاجتماعيات هن سفيرات وجنود الوزارة فى الميدان وفى جميع أنحاء الجمهورية بما يشمل القرى والنجوع والمناطق الحضرية والنائية وأنهن شريكات فى مكافحة جميع أشكال العنف ونقص الوعى بكثير من القضايا التى يؤدى التصدى لها إلى نهضة المجتمعات المحلية، ومن المخطط أن تقوم الرائدات بعقد ندوات للتوعية بأهداف الحملة على مدار شهرى نوفمبر وديسمبر، داعية كافة الفئات لتطبيق السلوكيات الايجابية بعد المشاركة فى الحملة، من أجل تكوين مناخ ثقافى واجتماعى داعم لقضايا مناهضة العنف ضد الفتاة والمرأة.