غدا.. انطلاق فعاليات الملتقى السنوى الثالث للرعاية الصحية بمعبد الكرنك

جدة - نرمين السيد - ينطلق غدًا السبت 26 نوفمبر 2022، فعاليات "الملتقى السنوى الثالث للهيئة العامة للرعاية الصحية"، تحت شعار (نبنى حضارة طبية فى الجمهورية الجديدة.. ثلاث سنوات تأمين صحى شامل).





بالتزامن مع مرور 3 أعوام على تدشين الرئيس عبدالفتاح السيسى منظومة التأمين الصحى الشامل رسميًا من محافظة بورسعيد فى 26 نوفمبر 2019، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، دولة رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وبرئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى إقامة فعاليات الملتقى السنوى الثالث للهيئة 2022 من داخل معبد الكرنك بمحافظة الأقصر، ثانى محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، ونواة المنظومة بمحافظات الصعيد، لافتًا إلى الاستعدادات الجارية بالمحافظة الآن لإستقبال كبار الشخصيات المصرية والعربية والدولية المؤثرة فى قطاع الرعاية الصحية للمشاركة بفعاليات الملتقى.

وأضاف الدكتور أحمد السبكى، أن الملتقى السنوى الثالث للهيئة العامة للرعاية الصحية سوف يحتفى بالتجربة المصرية الرائدة فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بأربع محافظات وهم "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء"، والاحتفاء بإنجازات هيئة الرعاية الصحية فى ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين، والإشادات العربية والدولية التى حصدتها على مدار 3 سنوات.

وتابع السبكى: أن الملتقى السنوى لهيئة الرعاية الصحية سيشهد عرض أول هولوجرام تفاعلى ثلاثى الأبعاد فى مصر بمعبد الكرنك، كما سيشمل عقد عدة جلسات نقاشية مع المستثمرين العرب والإماراتيين، ولقاء مع شركاء النجاح لمشروع التأمين الصحى الشامل من القطاع الخاص، وتكريمهم تقديرًا لجهودهم وتعاونهم فى نجاح المنظومة.

واستكمل السبكى، أن الملتقى سيشهد تكريم رموز عمل الرعاية الصحية، إضافة إلى منح جوائز قيِّمة للعاملين المتميزين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية بمحافظات التأمين الصحى الشامل عن عام 2022، لما بذلوه من جهود مضنية ساهمت فى تحقيق إنجازات الهيئة، وتعزيز ريادتها فى مجال الرعاية الصحية عربيًا وإفريقيًا.

ولفت السبكى، إلى أن على هامش فعاليات الملتقى تم تنظيم ورش عمل ومحاضرات تدريبية لمقدمى الخدمة الصحية من "أطباء الرعاية الصحية الأولية، أطباء الأورام، الصيادلة، التمريض" سواء من العاملين بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، أو خارجها أونلاين عبر الإنترنت، لمدة شهر كامل، للتعرف والإطلاع على أحدث ما توصل إليه العلم والابتكارات والتطورات الجديدة فى مجال الرعاية الصحية عالميًا، وذلك إيمانًا بدور التدريب والتعليم الطبى المستمر فى ضمان تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية للمواطنين.

وأكد السبكى، أهمية الملتقى السنوى الثالث للهيئة فى توطيد العلاقات مع كبرى المؤسسات والجهات وهيئات الصحة المناظرة بالدول العربية والأفريقية، مؤكدًا أن هناك فرص استثمارية كبيرة فى مجال الرعاية الصحية بمصر، بعدما أتاحته منظومة التأمين الصحى الشامل من فرص استثمارية واعدة بهذا المجال.