الجمال وعبق التاريخ.. عدسة «دوت الخليج» داخل محل أنتيكات بشارع المعز (صور)

جدة - نرمين السيد - محل صغير، بشارع المعز، يضم أنتيكات قديمة، تشع جمالا وعبق التاريخ: راديو وأسطوانات أغان قديمة، تليفونات بقرص يدوى، ساعات، منبه، كاميرات، مراوح، شاشات، قديمة، بعض الآلات الموسيقية المختلفة وغيرها.





عدسة كاميرا "دوت الخليج" رصدت الأنتيكات داخل المحل، والتقت خالد صاحب الـ63 عاما، الذى ورث المحل أبا عن جد: "بحب المهنة جدا ولدى الكثير من التحف التى ظهرت فى الأعمال الدرامية، والأفلام". يجلس خالد، أمام المحل، ينظف محتوياته ويصلح ما يحتاج منها للإصلاح، ينتظر زبونه ليسلمه ما يريد من المقتنيات.

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