الصحة تحذر من الاستخدام المفرط لمضادات الميكروبات (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، خطورة الاستخدام غير المقنن لمضادات الميكروبات، والذى أصبح سببًا رئيسيًا فى وفاة أكثر من 1.2 مليون مريض بجميع أنحاء العالم، والذى يفوق حالات الوفاة بسبب فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز أو الملاريا.





وكشف الوزير عن المزيد من الخطوات التى اتخذتها الدولة المصرية من خلال النهج الاستراتيجى One Health (2022-2026) الذى تم إطلاقه فى مصر من خلال التنسيق المكثف بين وزارات الصحة، والزراعة، والبيئة، والهيئة المصرية للأدوية، وهيئة سلامة الغذاء المصرية، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، منوها إلى أنه من المقرر الانتهاء من الاستراتيجية بحلول نهاية ديسمبر المقبل، بحيث تبدأ تنفيذ الخطة فى مارس 2023. وأكد أهمية الدور المركزى الذى تلعبه الرعاية الصحية فى منع ظهور وانتشار مقاومة مضادات الميكروبات، لافتا إلى أن الطبيعة العالمية لمقاومة المضادات الحيوية تتطلب استجابة عالمية، سواء من الناحية الجغرافية أو عبر مجموعة كاملة من القطاعات المعنية، تماشياً مع نهج One Health.

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