انت الان تتابع خبر الأرصاد تكشف عن خريطة سقوط الأمطار اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022 : شوف منطقتك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توقعت هيئة الأرصاد الجوية اليوم الجمعة الموافق 25 نوفمبر 2022، أن سوف يسود طقس معتدل الحرارة خلال ساعات النهار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد، وذلك بسبب طاهرة التقلبات الجوية التي تمر بها البلاد خلال هذه الأيام.وأشارت هيئة الأرصاد أنه سوف يكون هناك شبورة مائية على الطرق الرئيسية والقريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

أماكن سقوط الأمطار اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022: