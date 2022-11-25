انت الان تتابع خبر قطع الكهرباء عن أكثر من 10 مناطق في الدقهلية غداً السبت.. شوف مصير مكانك والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أصدرت شركة الكهرباء بمحافظة الدقهلية، بيان هام اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022 بشأن قطع الكهرباء عن بعض مناطق مدينة المنصورة غداً السبت
موعد قطع الكهرباء في محافظة الدقهلية:
وأكدت شركة الدقهلية أنه سوف يتم قطع الكهرباء غداً السبت الموافق 26 نوفمبر 2022 لفترة 3 ساعات متواصلة من الساعة السادسة صباحاً حتي التاسعة صباحاً من نفس اليوم بسبب إجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.
أماكن قطع الكهرباء في محافظة الدقهلية:
وحددت شركة كهرباء الدقهلية المناطق التي سوف يتم قطع الكهرباء عنها والتي تشمل بعض المناطق وهي شارع المشاية بالكامل، وشارع الجمهورية من أول العباسي حتى نهاية الجامعة، وشارع الثانوية، وشارع منتصر، وشارع الجلاء من أول مستشفى الصدر حتى الجامعة، وشارع كلية آداب، وشارع النخلة، وشارع جلال الدين، ومستشفي الصدر، ومستشفى الحميات، ومنطقة حي الجامعة، واستاد الجامعة، وشارع جيهان بالكامل، ومنطقة المعهد الصحى بشارع الجمهورية، وشارع اسكندر صوصه، وشارع المدير، ومنطقه ٦ أكتوبر، وشارع أحمد ماهر – منطقة سامي الجمل، ومنطقة سامية الجمل وشارع محمد فتحي