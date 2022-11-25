انت الان تتابع خبر قطع الكهرباء عن أكثر من 10 مناطق في الدقهلية غداً السبت.. شوف مصير مكانك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدرت شركة الكهرباء بمحافظة الدقهلية، بيان هام اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022 بشأن قطع الكهرباء عن بعض مناطق مدينة المنصورة غداً السبت

موعد قطع الكهرباء في محافظة الدقهلية:

وأكدت شركة الدقهلية أنه سوف يتم قطع الكهرباء غداً السبت الموافق 26 نوفمبر 2022 لفترة 3 ساعات متواصلة من الساعة السادسة صباحاً حتي التاسعة صباحاً من نفس اليوم بسبب إجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.