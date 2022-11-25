جامعة الجلالة تستضيف ورشة عمل عن تأثير تغير المناخ على الصحة العامة

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جاء ذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان.
ونظمت ورشة العمل، جامعة عين شمس بالتعاون مع جامعة الجلالة، والمعهد الإفريقى لأخصائى الصحة العامة AlPHP، واتحاد الجامعات الإفريقية لدول شمال إفريقيا، بحضور ومشاركة الوفود الإفريقية، ولفيف من الخبراء المصريين المهتمين بتغير المناخ وتأثيره على الصحة.
وفى كلمته، قال القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، إن هناك العديد من التحديات التى تواجه الدول الإفريقية ومن بينها مصر، خاصة فى ملف الصحة، ما يتطلب تعاون الدول الإفريقية، لافتا إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، بدعم العلاقات مع الدول الإفريقية، ومد أواصر الصداقة والتعاون معها.
وبدورها قالت رنا زيدان، إن الجلسات تناولت مناقشة تعزيز الموارد البشرية للفريق الصحى بأكمله، بالإضافة إلى متابعة الجلسات والنقاشات للخروج بتوصيات تفيد المجتمع الصحى والقائمين على النظم الصحية المختلفة، للاستفادة من خبرات المشاركين فى المؤتمر.
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