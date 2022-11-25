انت الان تتابع خبر تخفيضات الجمعة البيضاء في مصر.. مهرجان الخصومات بدأ الحق اشتري كل حاجة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بدأت العديد من المحلات والسلاسل التجارية في مصر باستقبال الجمعة البيضاء، وهذا جاء بالتزامن مع الإعلان الخاص بالتخفيضات التي تصل لـ 80%، ويتأهب الكثير من المواطنين في مصر والعالم العربي الجمعة البيضاء في النسخة العربية من بلاك فرايدي، وذلك لاغتنام الفرصة والشراء بأفضل الأسعار المخفضة وأشكال كثيرة.

خصومات وعروض الجمعة البيضاء 2022

ويأتي موعد الجمعة البيضاء اليوم وهو الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر سنوياً، هو يوافق يوم 25 من الشهر الحالي، ويستطيع الجميع الحصول على الفائدة الكبيرة منه، وحيث أن جميه السلاسل التجارية والمحال تقدم الكثير من التخفيضات الأساسية التي تكون على الملابس والأجهزة الكهربائي وغيرها الكثير من الأشياء الأخرى التي لا يمكن الاستغناء عنها أبداً.

وأعلن الكثير من المتاجر التجارية العالمية عن التخفيضات المميزة التي تكون على الملابس والأجهزة الكهربائية ومستحضرات التجميل والسلع الغذائية والملابس الشتوية الأحذية والتخفيضات التي تصل لـ 70% ، وتم تحديد الكثير من الطرق التي تساعد في الحصول أكود خصم تصل لـ 10% والمنتجات هي خاصة بالتجميل والأزياء والأحذية مستحضرات العناية والاهتمام بالبشرة بشكل كبير، والدواجن والوجبات وغيرها.