انت الان تتابع خبر عاجل.. طبيبة الزيتون تدعى خطفها من طنطا.. تفاصيل اتهام نقابة الأطباء لها بالكذب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - اكدت نقابة الأطباء في بيان رسمي لها إنه بعد العديد من الساعات من التحقيقات الخاص بمباحث قسم شرطة المرج، والعمل على جمع الكثير من المعلومات وتفريف الكاميرات داخل المناطق الخاصة بالواقعة، وهي التي قامت طبيبة في مستشفى الزيتون التخصصي بالإبلاغ عنها باختطافها تحت تهديد السلاح وإجبارها على التناز عن واقعة اعتداء سابقة، وظهر أنه غير صحيح، واختلقتها الطيبيبة.

اعترافات الطبيبة الكاذبة

وقامت الطبيبة بالاعتراف أنها كانت في مدينة طنطا، وأبلغت زميلها أنها اختطفت وأغلفت هاتفها المحمول وبعد عودتها ذهبت للقسم لعمل محضر رسمي وإبلاغ زملائها والنقابة، وهذا ما اضطرها على حسب تعبيرها أن تستمر في اختلاق الكثير من التفاصيل الخاصة بالواقعة.

وجاءت اعترافات الطبيبة الكاذبة أثناء حضور عضو مجلس نقابة الأطباء الدكتور أحمد السيد، والمحامي يحيي الهواري محامي النقابة وهم اللذين كانوا مع الطبيبة وزملائها من الصباح في القسم وتابعوا كل الإجراءات معاً، وقالت أنها فعلت هذه الواقعة بدون أي ضغط من اي شخص، وهي من أبرز الأشياء التي جعلت الجميع يتعجبون من هذه الألفاظ.