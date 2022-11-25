انت الان تتابع خبر مهرجان العسل الأبيض.. فاعلياته بدأت وشارك فيه 50 شركة عارضة فيه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سوف يبدأ فعاليات مهرجان العسل الأبيض المصري في قاعة المؤتمرات في مدينة نصر بمشاركة 50 شركة عارضة، هي من أكثر الأشياء التي تقدم أفضل خدمة للجميع وتوفر منه الكثير من الأنواع المختلفة.

فائدة المشاركة في مهرجان العسل

وأكد رئيس اتحاد النحالين العرب فتحي بحيري، أن مهرجان العسل بدء بشكل فعلي أمس الخميس 24 نوفمبر وسوف يستمر ليوم 28 نوفمبر 2022، وأيضاً يشارك فيه 50 شركة عارضة مع المشاركة الخاصة بمؤسسات جديدة تعمل على عرض منتجاتها في المعرض.

وتمت الإشارة إلى أن المشاركة في المهرجان وزيارته من أهم الأشياء بالنسبة لكلاً من المستهلكين والنحالين، وهم يشاهدون المنتجات المصرية التي لها جودة عالية تباع أما محلياً أو تصدر إلى الخارج، وأيضاً تشارك أحد الشركات الألمانية لمستلزمات النحل في المعروض وتوفر الكثير من المعدات والتي تكون بتكلفة بسيطة لمساعدة جميع صغار النحالين، وأوضح فتحي أنه يتم العمل على عقد الندوات العلمية عن كيفية تربية النحل وتصنيع العسل وتعبئته.