محافظ القليوبية يتقدم مسيرة لمناهضة العنف ضد المرأة (صور)

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وانطلقت المسيرة من أمام ديوان عام محافظة القليوبية وحتى حديقة صقلية بالفلل بمدينة بنها بمشاركة عضوات أندية الفتاة والمرأة على مستوى المحافظة، وأعضاء الأندية الثقافية، مشروع 1000 بنت 1000 حلم، والأندية الرياضية للمرأة، وأعضاء أندية التطوع والكشافة والجوالة وأعضاء فريق شباب يدير شباب yly بالقليوبية. يكسوها اللون البرتقالى ويتقدمها شباب رافعين لافتات لمناهضة العنف ضد المرأة ونبذ الزواج المبكر لتشجيع الشباب على الإيمان بحقوق المرأة وتسليط الضوء على عدد من القضايا التى تهدد استقرارها، وفى ختام المسيرة قدم نادى الفنون التابع لادارة الشباب بالمديرية عرض فنى قصير إعلانا لبدء فاعليات تستمر على مدار 16 يوما.
جاء المارثون بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتورة نيرمين عدلى وكيل كلية الطب لشؤون المجتمع والبيئة، والدكتور وليد الفرماوى وكيل المديرية للرياضة، والدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للشباب، ونجلاء الفرماوى مدير مكتب المبادرات الشبابية وحقوق الانسان وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة
وأشار محافظ القليوبية إلى أن فاعليات المبادرة بانطلاق مسيرة نسائية يكسوها اللون البرتقالى الذى يعد رمزا لمناهضة العنف ضد المرأة فى الحملة التى يقودها الأمين العام للأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة منذ 2008 وتهدف إلى منع العنف ضد المرأة والقضاء عليه فى جميع أنحاء.
وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى التعاون بين عدد من الجهات فى تنظيم المبادرة والتى تشمل قطاع خدمة المجتمع والبيئة بكلية الطب جامعة بنها للمشاركة فى المسيرة والتوعية الصحية للمرأه خلال سلسلة من الندوات تنظمها الشباب والرياضة خلال فترة المبادرة، وبمشاركة شرطة المسطحات المائية التى تقوم بعرض نيلى تضامنا مع مبادرة شباب بمناسبة العنف ضد المرأة وترفع علم مصر على مياه النيل وكذلك مشاركة أعضاء المجلس القومى للمرأة، ووحدة حقوق الانسان بالمحافظة للمشاركة فى تنظيم الفاعليات التى تبدأ بحق المرأة وتنتهى باليوم العالمى لحقوق الانسان.
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