محافظ المنوفية: تنفيذ 1251 مشروعا خدميا ضمن حياة كريمة (صور)

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وقال المحافظ - فى تصريح اليوم الجمعة - إن عدد مشروعات التنمية المحلية بنطاق المركزين بلغ ما بين "مجمعات خدمية وزراعية" 40 مشروعا، وإنشاء 14 وحدة إسعاف و36 مشروعاً لقطاع البريد وإقامة 18 مكتبة، فضلاً عن تطوير مدخل قرية شما بأشمون بإجمالى نسبة تنفيذ بلغت 100%، و137 مشروعا فى قطاع هيئة الأبنية التعليمية، و19 مشروعا للرى، و8 مشروعات سكن كريم بنسبة تنفيذ 99%.
وأضاف المحافظ أن مشروعات قطاع الشباب والرياضة بلغت 64 مشروعاً بنسبة تنفيذ 96%، و151 مشروعا بقطاع مياه الشرب بنسبة 94%، وإنشاء 15 نقطة شرطة بنسبة 91%، فيما تم إنشاء 63 مشروعا بقطاع الصحة بنسبة 87%، و16 مشروعاً للتضامن الاجتماعى بنسبة 85%، و104 مشروعات بقطاع الصرف الصحى بنسبة تنفيذ 85%.
وأوضح المحافظ أنه تم إنشاء 11 موقفا نموذجيا بنسبة تنفيذ 84%، و21 سوقا حضارية بنسبة 67%، كما بلغ عدد مشروعات تبطين الترع والمجارى المائية 84 مشروعا بنسبة 76%، و81 مشروعا للغاز بنسبة 74%، وإنشاء 10 نقاط إطفاء بنسبة 72%، و81 مشروعا بقطاع الاتصالات بنسبة 70%، فيما تم إنشاء وتطوير 16 محطة سكة حديد بنسبة 68% و84 مشروعا لأبراج شبكات المحمول بنسبة 62%، و82 مشروعا بقطاع الكهرباء و95 مشروعا بقطاع رصف الطرق.
وأشار المحافظ إلى أن هناك متابعات دورية ميدانية لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمبادرة وذلك من خلال تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لضمان نهو جميع المشروعات وفق الخطط الزمنية المحددة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
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