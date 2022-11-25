الرعاية الصحية: افتتاح وحدة جديدة لعلاج الأورام بمجمع الإسماعيلية الطبى

جدة - نرمين السيد - وشملت الزيارة، تفقد مجمع الإسماعيلية الطبى، وأقسام الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، والرعايات المركزة، ووحدة علاج مرضى الأورام التى سيتم افتتاحها جديدًا بالمجمع.

وتم الاستماع إلى شرح مفصل عن المجمع الطبى، والذى يضم أقساما متعددة لعلاج المرضى فى مختلف التخصصات الطبية، منها "الباطنة، الأطفال، العظام، المخ والأعصاب، النساء والتوليد، الأنف والأذن والحنجرة، الجراحة العامة، الجراحات الميكروسكوبية، المناظير، الروماتيزم، أمراض القلب والصدر، القسطرة القلبية، الرمد، الحقن المجهرى، طب الجنين"، إضافة إلى غرف العمليات والرعايات المركزة والحضانات والأشعة والمعامل.

وشملت الزيارة، تفقد مركز 30 يونيو الدولى لأمراض الكُلى والمسالك التابع للهيئة بالإسماعيلية، والأقسام المختلفة بالمركز، والذى يضم 108 ماكينة غسيل كلوى، إضافة إلى 8 غرف عمليات داخلى، و3 غرف عمليات بنظام الكبسولة، و8 أسِرة رعاية مركزة، و12 عيادة متخصصة فى علاج أمراض الكُلى والمسالك البولية.

وشملت الزيارة، استطلاع وفد لجنة الصحة بمجلس النواب لآراء المرضى من منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل وذويهم من المترددين على مجمع الإسماعيلية الطبى ومركز 30 يونيو الدولى لأمراض الكُلى والمسالك، حول مستوى الخدمة الطبية المقدمة إليهم بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، ومدى رضاؤهم عنها، فى إطار تقييم ومتابعة اللجنة لأداء المنظومة.

والتقى الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والوفد البرلمانى رفيع المستوى، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة ووزير الصحة السابق، مع شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، وتطرق اللقاء إلى الجهود المبذولة لتوفير أفضل خدمة ورعاية صحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بالمحافظة، ومناقشة كيفية تخطى كافة المعوقات لاستكمال طريق الإصلاح الصحى الشامل بالمحافظة، وإتمام المنظومة بها من خلال تشغيل 54 وحدة ومركز طب أسرة، و12 مستشفى.

وثمَّن الدكتور أحمد السبكى، دور لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب فى متابعة أداء منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، للاطمئنان على توفير التغطية الصحية الشاملة للمنتفعين تحت مظلة المنظومة، ومستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة إليهم، مشيرًا إلى النقلة النوعية والإنجازات التى تحققت على مستوى البنية التحتية للمنشآت الصحية، وتجهيزاتها بأحدث التجهيزات الطبية، واستحداث الخدمات الطبية والعلاجية وفق الممارسات الطبية العالمية، ولافتًا إلى تقديم أكثر من 4 ملايين خدمة طبية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية حتى الآن، وأكد السير بخُطى ثابتة نحو استكمال طريق الإصلاح الصحى الشامل بمصر.

وتابع: أن قانون التأمين الصحى الشامل رقم (2) لسنة 2018، والذى خرج إلى النور بفضل دور مجلس النواب، ودعمه مجهودات الدولة فى إنجاح الإصلاح الصحى الشامل، والأهمية الخاصة لهذا القانون لأنه يمس صحة المواطنين، كإلزام دستورى لضمان الرعاية الصحية المتكاملة لهم، مؤكدًا أنه لا حياة بدون رعاية صحية، من خلال توفير الرعاية الصحية والتغطية الصحية الشاملة للمواطنين، مشيرًا إلى تقدم المجتمعات وبلوغ أهدافها للتنمية الشاملة المستدامة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى تمتع المواطنين داخل المجتمع بالرعاية الصحية ودرجة جودتها.

وأشاد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب ووزير الصحة السابق، والوفد البرلمانى رفيع المستوى المرافق له، بجهود هيئة الرعاية الصحية فى توفير خدمات الرعاية الصحية للمنتفعين بخدمات التأمين الصحى، وجودتها العالمية، وذلك من خلال النزول الميدانى إلى مختلف محافظات تطبيق المنظومة، وانعكاس ذلك على تطور قطاع الرعاية الصحية فى مصر، مشيدين بوجود قيادات شابة واعدة على رأس العمل بهيئة الرعاية الصحية ومنشآتها الصحية المختلفة، والتى أثبتت جدارتها فى إدارة وتشغيل المستشفيات بمحافظات التأمين الصحى الشامل الجديد، ضمن الرؤية الاستراتيجية المصرية لتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة 2030.

تجدر الإشارة، إلى أن الوفد البرلمانى رفيع المستوى من لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، قام بزيارة ميدانية إلى محافظة الإسماعيلية، واستمرت الزيارة على مدار يومين لمتابعة وتقييم تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة، وقام خلالها الوفد البرلمانى بزيارة عدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة فى اليوم الأول، وهى (مستشفى فايد التخصصى، مرکز طب أسرة فايد، وحدة طب أسرة الكيلو 2، وحدة طب أسرة الكيلو 11، مستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة، مركز طب أسرة القنطرة غرب)، إضافة إلى مستشفى أبو صوير، ومركز طب أسرة السبع بنات، كما استكمل الوفد الزيارة فى اليوم الثانى للمنشآت الصحية سالفة الذِكر.

وضم الوفد البرلمانى رفيع المستوى، كلًا من النائب الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، والنائب الدكتور كريم بدر، أمين سر اللجنة، والنائبة الدكتورة سهير عبدالحميد، والنائبة الدكتورة إيناس عبدالحليم، والنائبة الدكتورة أمنية رجب، والنائبة الدكتورة جميانة لويس، والنائبة الدكتورة سارة النحاس، والنائب الدكتور مكرم رضوان، والنائبة الدكتورة ميرفت عبدالعظيم، والنائب الدكتور أحمد الطحاوى، والنائبة الدكتورة ايرين سعيد، وانضم نواب محافظة الإسماعيلية ‎النائب الدكتور سامى سليم، النائب الدكتور أحمد بدران البعلى، النائب الدكتور أحمد دندش، والنائب الدكتور محمد طلبه، للوفد فى جولاتهم التفقدية.

وشارك الزيارة من جانب هيئة الرعاية الصحية، الدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة، والدكتورة إليزابيث شاكر، المشرف العام على الاتصال السياسى بالهيئة، والدكتور أحمد البرعى، مدير فرع الهيئة بالإسماعيلية، والدكتور محمد نشأت، مدير إدارة الرعاية الثانوية بالهيئة والقائم بأعمال نائب مدير مجمع الإسماعيلية الطبى، والدكتور مؤمن القرقارى، نائب مدير فرع الهيئة بالإسماعيلية ومدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بالفرع والقائم بأعمال مدير مجمع الإسماعيلية الطبى بالإسماعيلية.