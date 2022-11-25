وزير النقل يتفقد مواقع العمل بالخط الثانى للقطار الكهربائى السريع (صور)

جدة - نرمين السيد - واصل المهندس كامل الوزير وزير النقل جولاته التفقدية لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها، وتفقد الوزير برفقة رئيسى وقيادات الهيئة العامة للطرق والكبارى والهيئة القومية للأنفاق مسار الخط الثانى للقطار الكهربائى السريع (أكتوبر الأقصر أسوان أبوسمبل)، وذلك فى المسافة من حدائق أكتوبر حتى محطة المنيا بطول حوالى 228 كم، والتى تشمل 7 محطات 2 محطة سريع و5 محطات إقليمية.





تابع الوزير التقدم فى معدلات تنفيذ المحطات وأعمال تنفيذ جسر السكة وتم معاينة نقطة الربط مع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع العين السخنة مطروح عند حدائق أكتوبر والتى سيتكون محطة تبادلية بين الخطين وسيكون مرور قطارات الخط الأول فى هذه المحطة سطحى والخط الثانى علوى.



كما تفقد الوزير باقى قطاعات المسار وتقاطعه مع الطرق "الدائرى الأوسطى والإقليمى والصعيد الغربى وبنى مزار البويطى وديروط الفرافرة"، كما تفقد مواقع 7 محطات فى هذه المسافة من إجمالى 36 محطة تشكل عدد محطات الخط الثانى من شبكة القطار السريع وذلك بواقع محطتين للقطارات السريعة وهى "بنى سويف الفيوم - والمنيا"، و5 محطات للقطارات الإقليمية هى "العياط – الفشن – العدوة - بنى مزار – سمالوط"، والتى وجه الوزير عند تفقدها بدراسة الحركة المرورية وطرق الاقتراب إليها.

ووجه وزير النقل بأن يكون المسار فى داخل حرم الطريق الغربى، وطلب أن تكون محطة الفيوم بنى سويف محطة خاصة من حيث المداخل من الجهتين لخدمة محافظتى "بنى سويف والفيوم" وأن يكون موقع المحطات قريب من الطرق والأماكن السكنية ومناطق التقاطعات مع محاور النيل، لخدمة سكان محافظات الصعيد وأيضا أن تكون جميع طرق الاقتراب للمحطات حرة وتخدم جميع اتجاهات الحركة المرورية، وذلك تيسيرا على المسافرين للوصول إلى المحطات من كل الاتجاهات ومن جميع المدن والقرى القريبة، وأن تتم كل الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية وتكثيف الأعمال على مدار الساعة خصوصا مع أهمية الذى سيمثل نقلة نوعية هائلة فى وسائل النقل الأخضر المستدام فى مصر.



ولفت إلى أن منظومة القطار الكهربائى السريع ستغطى أنحاء الجمهورية، كما أنها بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة فإنها ستساهم فى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة.

وأشار وزير النقل إلى أن السرعة التصميمية للشبكة 250 كم س والسرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كم س والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم الساعة وقطارات نقل البضائع 120 كم ساعة، وأن عدد القطارات الكهربائية السريعة بهذه الخط من المقرر أن تصل إلى 20 قطارا، والقطارات الكهربائية الإقليمية 48 قطارا بسرعة 160 كم س، و20 جرارا لنقل البضائع لضمان تحقيق أكبر عائد مالى يغطى مصروفات التشغيل والصيانة فيما بعد، مضيفا أن الهدف من تنويع الوحدات المتحركة (سريعة وإقليمية) هو توفير وسيلة نقل حضارية تناسب كل مستويات الدخل، مع تقديم خدمة متميزة.



وأوضح وزير النقل أن إنشاء شبكة القطار الكهربائى السريع المكونة من 3 خطوط رئيسية بإجمالى أطوال حوالى 2000 كم منها حوالى 1400 كم لخدمة صعيد مصر، ويتم بالتوازى مع التطوير الجارى لشبكة السكك الحديدية القائمة حاليا بطول 10 آلاف كم

يذكر أنه سيتم تنفيذ الجسور الترابية والكبارى والأعمال الصناعية للمسار وكذا المحطات والأسوار بواسطة كبرى الشركات المصرية المتخصصة فى هذه المجالات، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار وستقوم الشركة الألمانية بتنفيذ جميع أعمال الأنظمة للمشروع، والمتمثلة فى الاشارات والاتصالات، وأعمال السكة، والأعمال الكهروميكانيكية، وغيرها، بالإضافة إلى تصنيع وتوريد الوحدات المتحركة بكل أنواعها التى تشمل القطارات السريعة، والقطارات الإقليمية، والجرارات الكهربائية، فضلا عن تصميم الورشة وتوريد وتركيب معداتها