وزير الإنتاج الحربى: الكوادر البشرية هم رأس المال الحقيقى لشركاتنا (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربى)، إحدى الشركات التابعة للوزارة، يرافقه عدد من المسئولين بالوزارة و الهيئة القومية للإنتاج الحربى.





فى بداية الجولة قام وزير الدولة للإنتاج الحربى بالاطلاع على عرض تقديمى عن الأنشطة التى تقوم بها شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربى)، وخلال العرض أثنى على الدور الهام التى تقوم به الشركة فى تلبية متطلبات السوق من منتجات حربية و مدنية.

وتفقد خط إنتاج الطلقات (9مم، 7.62×39مم)، وخط إنتاج المحركات الكهربائية، واستمع للعاملين بالشركة، وحرص على تشجيعهم على بذل المزيد من الجهد وزيادة الإنتاجية، مؤكداً أنهم هم رأس مال الشركة الحقيقى.

كما حرص الوزير على التحدث مع المهندسين والفنيين والعمال والإداريين من كافة الفئات الوظيفية بالشركة واستمع إليهم باهتمام شديد للتعرف على مقترحاتهم وأفكارهم لتطوير خطوط الإنتاج ومناقشتهم فى إيجاد حلول ورؤى استباقية للمشكلات التى قد تعوق سير العملية الإنتاجية، وطالبهم بسرعة الانتهاء من تنفيذ جميع المشروعات ونهوها وتسليمها فى التوقيتات المحددة لذلك بالكفاءة والجودة المعروفة بها أعمال شركات ووحدات الإنتاج الحربى.

وأكد على ضرورة مواصلة المشاركة فى المشروعات القومية وإنشاء العديد من مصانع تدوير القمامة بدءا من البناء والإشراف على تركيب الهياكل المعدنية والميكانيكية وتصنيع لوحات التحكم بالمصانع.

يذكر أن شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربى) تم افتتاحها عام 1954 وتم بداخلها إنتاج أول منتج حربى مصرى بنسبة 100% من خلال إنتاج أول طلقة ذخيرة 9 مم وذلك يوم 23 أكتوبر 1954 والذى أُتخد عيداً للإنتاج الحربى منذ ذلك الوقت، وأول شركة من شركات الإنتاج الحربى التى تترأسها امرأة وهى المهندسة دينا عبد المنعم رئيس مجلس إدارة شركة شبرا للصناعات الهندسية، وبذلك اصبح تمكين المرأة فى الإنتاج الحربى ليس مجرد شعار بل هو واقع ملموس نحرص على الاهتمام به وضرورة تمكينها والارتقاء بمكانتها فى المجتمع فى مسيرة العمل الوطنى والإنسانى.

ويشارك المصنع فى تصنيع بعض مكونات مصانع تدور المخلفات التى تنتجها شركات الإنتاج الحربى، كما يعمل على تلبية متطلبات القطاع المدنى من (محركات القوى الكهربائية – المحركات الكسرية – المراوح – الشفاطات الكهربائية – لوحات توزيع الكهرباء) والتى تتميز بالجودة العالية مع تنفيذ جميع اشتراطات الحفاظ على البيئة والسلامة والصحة المهنية فى إطار خطة التنمية الشاملة للدولة، إلى جانب إنتاج المراوح الكهربائية بمختلف أنواعها "مروحة حائط أو حامل أو مكتب ومراوح سقف"، بالإضافة إلى المحركات الكهربائية بمختلف القدرات، والشفاطات الصناعية للمصانع والورش، واللوحات الكهربائية للمصانع والمشروعات الصناعية.

بدوره نوه المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر أنه خلال الجولة التفقدية شدد الوزير "محمد صلاح" على أهمية الحفاظ على التكامل بين شركات ووحدات الإنتاج الحربى وضرورة قيام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة بعقد لقاءات دورية مع العاملين والتواصل الجيد معهم والحرص على تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية لفرق العمل باعتبارها أولوية قصوى.

رافق وزير الدولة للإنتاج الحربى فى الجولة التفقدية: المهندس إميل حلمى إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور المهندس صلاح جمبلاط رئيس القطاعات الفنية بالهيئة، والدكتور ماجد البسيونى رئيس قطاعات البحوث والتطوير والتكنولوجيا، والمهندس وائل أحمد مكى رئيس قطاع السلامة والصحة المهنية، والمحاسب عمرو عبد المنعم عبد السلام رئيس القطاعات المالية والاقتصادية، والمهندس هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.