انت الان تتابع خبر الجمع بين منحة غلاوة المعيشة والعلاوة الاستثنائية .. قانون الخدمة المدنية يصدم الموظفين وأصحاب المعاشات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سادت حالة من التساؤل خلال الدقائق الماضية بين الموظفين العاملين في القطاع الحكومي للدولة وكذلك أصحاب المعاشات الذي يفوق عددهم أكثر من 10 مليون مواطن حول حقيقة الجمع بين منحة غلاوة المعيشة والعلاوة الاستثنائية.وأعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن صرف العلاوة الاستثنائية للموظفين وأصحاب المعاشات لمواجهة الأوضاع الاقتصادية الحالية الناجمة حرب روسيا على أوكرانيا والتي تقدر بـ300 جنيه بداية من شهر نوفمبر الجاري.

حقيقة الجمع بين منحة غلاوة المعيشة والعلاوة الاستثنائية للموظفين وأصحاب المعاشات :

نصت بعض مواد قانون الخدمة المدنية بعد التعديلات التي أدخلت عليها خلال الفترة الماضية أنه لا يجمع الموظفين وأصحاب المعاشات بين منحة غلاوة المعيشة والعلاوة الاستثنائية.