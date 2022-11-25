استعلام العلاوات الخمس أصحاب المعاشات 2022 .. اعرف مصيرك في ثواني معدودة

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رياض - احمد صلاح - قام عدد كبير من المواطنين في جميع محافظات جمهورية مصر العربية استخدام محرك البحث الشهير جوجل خلال الدقائق الماضية لمعرفة كيفية استعلام العلاوات الخمس أصحاب المعاشات 2022.جاءت عمليات البحث خاصة مع اقتراب جلسة الدعوي التي أقامها اتحاد المعاشات للمطالبة بتدبير الموارد المالية لصرف العلاوات الخمس يوم 5 ديسمبر القادم في الدائرة 13 بمحكمة القضاء الإدارى، وذلك على الرغم من التصريحات التي أدلت بها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والتي أكدت فيها العلاوات لأصحاب المعاشات منذ عام 2020

استعلام العلاوات الخمس أصحاب المعاشات 2022: