انت الان تتابع خبر الأرصاد تكشف عن خريطة سقوط الأمطار خلال الـ6 أيام القادمة : شوف منطقتك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على مدار الـ6 أيام القادمة على محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك في ظل ظاهرة التقلبات الجوية التي تضرب البلاد خلال هذه الأيام.وأوضحت هيئة الأرصاد أنه سوف يسود طقس معتدل خلال ساعات النهار بداية من يوم غداً الجمعة الموافق 25 نوفمبر الجاري، حتي يوم الأربعاء القادم الموافق 30 من الشهر نفسه، وذلك على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما في ساعات الليل فيسود طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

1- الجمعة 25 نوفمبر 2022: سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء على فترات متقطعة، وخفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

2- السبت 26 نوفمبر 2022: سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.