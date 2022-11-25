انت الان تتابع خبر قطع الكهرباء عن أكثر من 14 منطقة في القليوبية غداً الجمعة .. اعرف مصير منطقتك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدرت شركة الكهرباء بمحافظة القليوبية، بيان هام اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022 بشأن قطع الكهرباء عن بعض مناطق مدينة بنها غداً الجمعة

موعد قطع الكهرباء في محافظة القليوبية:

وأكدت شركة القليوبية أنه سوف يتم قطع الكهرباء غداً الجمعة الموافق 24 نوفمبر 2022 لفترة 3 ساعات متواصلة من الساعة السادسة صباحاً حتي التاسعة صباحاً من نفس اليوم بسبب إجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.