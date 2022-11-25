انت الان تتابع خبر قطع الكهرباء عن أكثر من 14 منطقة في القليوبية غداً الجمعة .. اعرف مصير منطقتك والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أصدرت شركة الكهرباء بمحافظة القليوبية، بيان هام اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022 بشأن قطع الكهرباء عن بعض مناطق مدينة بنها غداً الجمعة
موعد قطع الكهرباء في محافظة القليوبية:
وأكدت شركة القليوبية أنه سوف يتم قطع الكهرباء غداً الجمعة الموافق 24 نوفمبر 2022 لفترة 3 ساعات متواصلة من الساعة السادسة صباحاً حتي التاسعة صباحاً من نفس اليوم بسبب إجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.
أماكن قطع الكهرباء في محافظة القليوبية :
وحددت شركة كهرباء القليوبية المناطق التي سوف يتم قطع الكهرباء عنها والتي تشمل بعض المناطق وهي أتريبة، وشارع محكمة الأسرة بالفلل، وشارع كلية التجارة، ومساكن أحمد مصطفى، ومساكن محمد مصطفى، وعمارات حسين المهدي، وطراد النيل، ومنطقة قصر الثقافة، ومنطقة المحافظة، والمساحة، وشارع النجدة، وشارع الأميرة فوزية، وشارع مجمع المواقف، وشارع الترعة، ومنطقة سحر عمرو، والاتحاد التعاوني، وشارع المدرسة الحديثة بالفلل