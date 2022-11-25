بدء تنفيذ مبادرة إتاحة أرصفة 37 شارع بالزمالك لذوى الاحتياجات الخاصة

جدة - نرمين السيد - أكد هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بدء تنفيذ عدد من الاتاحات فى حى الزمالك بالمنطقة الغربية بمحافظة القاهرة، وذلك فى ضوء بروتوكول تعاون بين الوزارة ومحافظة القاهرة ومؤسسة "صناع الخير للتنمية" لتنفيذ مبادرة "إتاحة أرصفة القاهرة للأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة ومتحدى الإعاقة".





وذلك استكمالاً للمبادرة التى تتبناها وزارة التنمية المحلية مع مؤسسات المجتمع المدنى والتى بدأت فى حى المعادى بالقاهرة العام الماضى بالتعاون مع "مؤسسة مصر الخير" وبنك التعمير والإسكان لتنفيذ الإتاحة فى 28 شارع فى حى المعادى، و الذى تم بمقتضاه الإنتهاء من تنفيذ كافة أعمال إتاحة الأرصفة بالشوارع التى تم تحديدها.

وأشار هشام آمنة إلى حرص الوزارة المستمر على دعم ومساندة متحدى الاعاقة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم كافة سبل الدعم اللازمة لذوى الاحتياجات الخاصة ودمجهم فى المجتمع وتحسين الخدمات المقدمة لهم، لافتا الى أن الوزارة عملت خلال السنوات الأخيرة على وضع هذا الملف على رأس أولوياتها حيث تم إنشاء وحدة متخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة وحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بالتنسيق مع المحافظات، لتوفير الخدمات والرعاية لذوى الإعاقة بما يمكنهم من المشاركة بفاعلية جنبًا إلى جنب مع باقى أفراد المجتمع.

ونوه اللواء آمنة إلى أنه تم توجيه الأجهزة التنفيذية بالمحافظات؛ لتقديم العديد من التسهيلات لمتحدى الإعاقة، منها تحديد شباك خاص لتقديم الخدمات لهم فى المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء، مشددا على العاملين بهذه المراكز بسرعة إنهاء خدماتهم تسهيلاً على متحدى الإعاقة.

و أشار الوزير إلى تنظيم الوزارة دورات تدريبية متخصصة بمركز التنمية المحلية بسقارة للعاملين بالمراكز التكنولوجية لتسهيل التعامل مع متحدى الاعاقة بلغة الاشارة، كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية المتعاملة مع متحدى الإعاقة لعرض مشكلاتهم لسرعة حلها بالمحافظات، لافتا إلى أن الوزارة تقدم أيضا تسهيلات لذوى الاحتياجات الخاصة من منفذى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عن طريق صندوق التنمية المحلية، بتخفيض تكلفة الإقراض إلى 4% بدلا من 6%، وهى تكلفة الإقراض لباقى المستفيدين من الصندوق.

وتابع هشام آمنة، أن الوزارة قامت بتوزيع الكود المصرى لذوى الإعاقة على المحافظات للاسترشاد به أثناء تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظات، مشدداً على سرعة استكمال تنفيذ البروتوكول فى الشوارع المحددة بمنطقة الزمالك، ليتم تعميم المبادرة فى باقى شوارع العاصمة والمحافظات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى لتقديم كافة أشكال المساعدة والدعم فى الطريق دون إشعار ذوى الاحتياجات الخاصة بأنه يحتاج للمساعدة بشكل مباشر، مع ضرورة توفير الإشارات واللافتات بالشوارع لتتضمن الرمز الاسترشادى الخاص للأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه وفقاً للبروتوكول الجديد فقد تم متابعة إصدار التراخيص والموافقات اللازمة لتنفيذه بالتنسيق مع محافظة القاهرة، ومتابعة القطاعات المعنية بالوزارة لتسهيل الأعمال وإنهاء كافة الإجراءات لسرعة تنفيذه والانتهاء منه على أرض الواقع، مشيراً إلى ترحيب الوزارة بالتوسع فى تنفيذ هذه المبادرة فى عدد آخر من أحياء القاهرة وباقى المحافظات بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والشركات الكبرى.

وأضاف "آمنة" أن الوزارة تابعت على مدار الشهور الماضية أعمال تنفيذ البروتوكول فى بعض شوارع حى الزمالك، مثمناً الدور الذى تلعبه الشركات الكبرى فى مصر للتوسع فى برامج وأنشطة المسؤولية المجتمعية لها.

وقال إن الدور الذى تلعبه منظمات العمل المجتمعى والمدنى والجمعيات الأهلية يتكامل مع جهود الحكومة سعياً لتوفير حياة كريمة لكافة أبناء الشعب المصرى بجميع المحافظات.

جدير بالذكر أن البروتوكول يهدف إلى التعاون بين الجهات المشاركة لتهيئة أرصفة 37 شارع بمنطقة الزمالك بالقاهرة لصالح الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة والإعاقة لتيسير السير والحركة لهم وممارسة كافة أنشطة الحياة اليومية والاعتماد على الذات دون احتياج لمن يصاحبهم خلال تحركهم فى الشارع مما يسهل اندماجهم بشكل فعلى وإيجابى فى المجتمع.