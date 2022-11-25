جدة - نرمين السيد - وأوضحت شركة مياه الشرب أن قطع الخدمة سيكون عن مناطق "الشيراتون بالكامل – الملتقى العربى – الكلية الحربية –طريق السويس – الرقابة الإدارية – أرض الجولف التابعة لمدينة نصر – مساكن رامو – مساكن الإمداد والتموين – رابعة الاستثمارى – إسكان التوفيق – سيتى ستارز – الحى العاشر – المنطقة العاشرة – حى الواحة – صقر قريش – شارع الشعراوى ومتفرعاته – مدينة الأمل (عزبة الهجانة سابقا). وأكدت أنها تبذل قصارى جهدها بكل إمكانياتها من المعدات والعمال والفنيين والمهندسين لإنهاء أعمال الإصلاح فى أسرع وقت ممكن.

ودبرت الشركة سيارات مياه صالحة للشرب والدفع بها بالمناطق المتأثرة من انقطاع المياه لحين إصلاح الكسر وعودة المياه وترحب الشركة بتلفى أى شكاوى أو طلبات سيارات مياه بالاتصال على رقم 125 من التليفون الأرضى والمحمول أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كسر مفاجئ يقطع المياه عن 17 منطقة بالقاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.