حياة كريمة.. صحة دمياط: توقيع الكشف على 1990 حالة بقرية المرابعين 

جدة - نرمين السيد - قال وكيل وزارة الصحة بدمياط الدكتور السيد أحمد عبدالجواد، إن المديرية نظمت على مدار اليومين الماضيين قافلة طبية لقرية المرابعين بمركز كفر سعد أسفرت عن توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان على 1990 حالة ضمن "حياة كريمة".





وأضاف وكيل وزارة الصحة - فى بيان اليوم الجمعة - أن القافلة تأتى ضمن سلسلة القوافل التى يتم تنفيذها تباعا بقرى المحافظة، برعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تشمل كافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان وأيضا وحدتين للأشعة. وأشار عبدالجواد إلى أن القافلة تردد عليها 1990 مواطنا وجرى تحويل 48 حالة من بينهم لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات وكذا استصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد 5 حالات، إلى جانب صرف العلاج اللازم بالمجان.

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