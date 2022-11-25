نشاط الرئيس فى أسبوع.. متابعة للمشروعات القومية وتوجيه بتطوير الأئمة

جدة - نرمين السيد - ومطلع الأسبوع الماضى، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الدكتور لاسلو كوفر، رئيس الجمعية الوطنية المجرية، وذلك بحضور المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، والسفير أندراس كوفاكس سفير جمهورية المجر بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بزيارة رئيس الجمعية الوطنية المجرية إلى مصر، معرباً عن تقدير مصر لعمق العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين، وما يجمعهما من روابط تعاون وقواسم وقيم مشتركة، انعكست على علاقات صداقة متميزة.

من جانبه؛ أعرب رئيس الجمعية الوطنية المجرية عن تشرفه بلقاء الرئيس، مشيداً بالعلاقات المتميزة التى تربط الشعبين المصرى والمجرى، ومؤكداً حرص بلاده على تعزيز الشراكة بين البلدين فى مختلف المجالات، لاسيما على الصعيد البرلمانى.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ الأسبوع الماضى ـ مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح هشام سويفى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربى رئيس المكتب الاستشارى بالهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقى مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.

وصرح المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف الإنشائى لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، خاصةً فى قطاعات الطرق والكبارى والمشروعات الإنشائية والمعمارية، إلى جانب العاصمة الإدارية الجديدة".

وقد تم فى هذا الإطار استعراض عملية تطوير الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، وذلك فى إطار المخطط القومى الشامل لحل مشكلة الاختناقات المرورية، خاصةً ما يتعلق بربط الطريق الدائرى الأوسطى مع المحاور الرئيسية المختلفة، لاسيما طريق الأوتوستراد، فضلاً عن رفع كفاءة الطرق وزيادة المحاور المرورية بمنطقة هضبة المقطم، وربط الهضبة بمحور ياسر رزق، وذلك فى إطار مخطط التحديث الشامل الجارى فى منطقة المقطم.

والأحد الماضى، توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى دولة قطر لحضور حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم، والذى أقيم بالعاصمة الدوحة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس فى هذا الحدث الرياضى العالمى تأتى تلبيةً لدعوة الأمير تميم بن حمد آل ثانى، أمير دولة قطر، وذلك فى ضوء العلاقات الأخوية الوثيقة التى تربط بين مصر وقطر.

ولدى وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مطار الدوحة، كان فى استقباله الشيخ عبد الله بن حمد آل ثانى نائب أمير دولة قطر.

والإثنين الماضى، صرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسى تصافح مع الرئيس التركى "أردوغان" بالدوحة، حيث تم التأكيد المتبادل على عمق الروابط التاريخية التى تربط البلدين والشعبين المصرى والتركى، كما تم التوافق على أن تكون تلك بداية لتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ الإثنين الماضى ـ وقبل مغادرته مقر إقامته بالعاصمة القطرية الدوحة، اتصالاً هاتفياً مع صاحب السمو الأمير تميم بن حمد آل ثانى، أمير دولة قطر.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن الرئيس تقدم بالتهنئة لقطر قيادةً وشعباً على نجاح حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم وانطلاق البطولة بشكل مشرف يليق بمكانة الدول العربية، مع الإعراب عن التقدير لكرم الضيافة وحسن الاستقبال، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، أعرب أمير دولة قطر عن خالص الامتنان والتقدير لحضور الرئيس حفل افتتاح كاس العالم وزيارته ضيفاً عزيزاً على الدوحة، والتى من شأنها أن ترسخ قوة العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين، خاصةً مع التطور الإيجابى الذى تشهده على جميع الأصعدة خلال الفترة الأخيرة.

كمال ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ الأسبوع الماضى ـ كلمة بمناسبة أسبوع الاتحاد الإفريقى لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد الصراعات.

وجاء فى كلمة الرئيس: إن احتفال الاتحاد الإفريقى بالنسخة الثانية لأسبوع إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد الصراعات تحت عنوان "نحو إبراز ملف إعادة الإعمار والتنمية فى إفريقيا: زيادة التوعية واستدامة السلام"، إنما يسلط الضوء على مدى الاهتمام الذى نوليه جميعاً لهذا الملف الهام، حيث تأتى تلك النسخة تزامناً مع تزايد العديد من التحديات والأزمات على المستويين الإقليمى والدولى، وهو الأمر الذى يبرز أهمية تعزيز جهودنا المشتركة لتنفيذ محاور سياسة إعادة الاعمار والتنمية فى الدول التى شهدت صراعات عبر الأدوات المختلفة وعلى رأسها دعم المؤسسات الوطنية، وتعزيز قواعد وأسس الحكم الرشيد وتنمية سبل استدامة السلام، بما يحول دون الانزلاق فى دائرة الصراعات.

وفى ذات السياق وإيماناً من مصر بأهمية هذا الملف لدول قارتنا الأفريقية ومحوريته فى تعزيز وحماية أمن واستقرار مواطنيها، فقد أوليت - وبصفتى رائداً لملف إعادة الإعمار والتنمية على مستوى القارة - أهمية خاصة للجهود فى هذا الصدد، بما فى ذلك استضافة مصر لمركز الاتحاد الإفريقى لإعادة الإعمار والتنمية باعتباره أحد الأدوات الرئيسية فى إطار بنية السلم والأمن الإفريقية، واتصالاً بالدور الهام المنتظر لهذا المركز فى دعم سبل التنمية بدول القارة.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح هشام سويفى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول تطوير وتنمية جزيرة الوراق.

وقد وجه الرئيس بإشراك وزارة التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية ذات الخبرة الناجحة فى العمل الميدانى الخدمى والمجتمعى لتعزيز جهود الدولة للتطوير العمرانى لجزيرة الوراق وتزويدها بالخدمات المتكاملة فى إطار تخطيط هندسى حديث ومنظم، وكذلك تدقيق وحوكمة البيانات على أرض الواقع لتفيذ التطوير على الوجه الامثل ولتلبية احتياجات وطلبات الأهالى بما فى ذلك التعويضات ذات الصلة.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع اللواء أ.ح هشام سويفى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلى رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح عصام الشيخ مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض جهود توفير المعدات والآلات الخاصة بالمشروعات القومية التنموية على مستوى الجمهورية.

وقد اطلع الرئيس فى هذا الإطار على جهود توفير الآلات والمركبات مختلفة الاستخدامات لصالح عملية التنمية الشاملة فى الدولة، موجهاً بالتوسع فى جهود توطين صناعة الآلات والمعدات الثقيلة بالتعاون بين مختلف الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، وذلك فى إطار استراتيجية التوطين المحلى لصناعة مستلزمات الإنتاج كهدف استراتيجى وفقاً لمعايير الجودة العالمية.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، ومحمد عبد النبى مساعد وزير الأوقاف لشئون هيئة الأوقاف.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة جهود إدارة أصول هيئة الأوقاف وتنميتها".

وشدد الرئيس على الأهمية البالغة لأصول ومال الوقف وما تمثله من خصوصية شديدة تستوجب ليس فقط الحفاظ عليها ولكن حسن إدارتها وتنميتها، والعمل الدؤوب على التحصيل الدقيق لمستحقات الأوقاف بالقيمة السوقية العادلة صوناً للوقف.

كما وجه الرئيس بتضافر جهود كافة أجهزة الدولة المعنية لسرعة تنفيذ جميع الأحكام الصادرة لصالح هيئة الأوقاف، وسرعة الفصل فى قضايا الوقف المتداولة حالياً فى القضاء.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة جهود وزارة الأوقاف لتعزيز العمل الدعوى المجتمعى وتدريب الأئمة".

وقد وجه الرئيس بتطوير برامج تدريب وتأهيل الأئمة بالنظر لدورهم الهام فى نشر الخطاب الدينى المستنير الذى يهدف إلى إعمال العقل فى فهم مستجدات الحياة وفق صحيح الدين وثوابت الشرع الشريف، وملء أى فراغ دعوى كان قائماً من قبل.

وقد عرض الدكتور مختار جمعة خطة وزارة الأوقاف للدورات التأهيلية القائمة والمستقبلية للأئمة، إلى جانب الدورات التأهيلية المتقدمة رفيعة المستوى والتى ستخصص لنخبة مختارة من أكثر الأئمة تميزاً، فضلاً عن تطوير أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات، وأهم الدورات التى قدمتها الأكاديمية للأئمة والواعظات من داخل مصر ومختلف دول العالم.

ونهاية الأسبوع اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة نشاط هيئة قناة السويس".

وقد اطلع الرئيس فى هذا الإطار على معدلات حركة الملاحة بقناة السويس، حيث أكد الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس الجديدة التى تم افتتاحها عام 2015 أدت إلى مضاعفة إيرادات القناة السنوية للتجاوز 7 مليارات دولار سنوياً، وكذلك عدد السفن العابرة لحوالى 70 سفينة يومياً، وهو ما ساهم فى جهود دعم الاقتصاد الوطنى، وتوفير العملة الاجنبية.

كما ساهمت قناة السويس الجديدة فى تخفيض انبعاثات الكربون من السفن العابرة بإجمالى 53 مليون طن نظراً لزيادة القدرة الاستيعابية للقناة وتقليص زمن رحلة عبور السفن، وهو ما يدعم جهود القناة لتصبح قناةً خضراء بحلول عام 2030.

وقد وجه الرئيس ببدء تنفيذ تطوير بحيرة البردويل فى اطار مبادرة "سيناء البردويل" التى تساهم هيئة قناة السويس من خلالها فى جهود تنمية سيناء بالتعاون مع شركة ديمى البلجيكية، والتى تهدف إلى زيادة إنتاج بحيرة البردويل من الأسماك الفاخرة التى تشتهر بها البحيرة من 4000 طن إلى 11 ألف طن سنوياً على المدى القصير وصولاً إلى 50 ألف طن على المدى المتوسط، وذلك بتطوير البحيرة وتعميق وتوسيع الممرات المائية للبواغيز التى تصلها بالبحر المتوسط، فضلاً عن المساهمة فى استصلاح الأراضى الزراعية وتعزيز الغطاء النباتى والتشجير بسيناء بمساحة تصل إلى 15 ألف كم2، عن طريق إعادة استخدام رواسب البحيرة من خلال معالجتها وتطهيرها وضخها فى تربة سيناء، الأمر الذى يحقق مردود تنموى وبيئى كبير فى شمال سيناء.