رئيس الأركان يلتقى قائد الحرس الوطنى القبرصى (صور)

جدة - نرمين السيد - التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق ديموكريتوس زيرفاكيس قائد الحرس الوطنى القبرصى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً فى زيارة رسمية حضر خلالها المرحلة الرئيسية لفعاليات التدريب المشترك (ميدوزا - 12).





تناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الصلة بأنشطة ومجالات التعاون العسكرى وتبادل الخبرات فى المجالات العسكرية المختلفة.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، على عمق العلاقات والروابط التاريخية لكلا البلدين الصديقين، مشيرا إلى حرص القوات المسلحة على تعزيز أطر التعاون الإستراتيجى بين القوات المسلحة المصرية والقبرصية بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين.





من جانبه أكد الفريق ديموكريتوس زيرفاكيس قائد الحرس الوطنى القبرصى اعتزاز بلاده بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين البلدين فى العديد من المجالات، وتقديره لجهود القوات المسلحة المصرية فى إرساء دعائم السلم والاستقرار على المستويين الإقليمى والدولى.