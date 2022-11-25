معلومات الوزراء: 85% من النساء حول العالم تعرضن للعنف الرقمى

جدة - نرمين السيد - نشر مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجرافيك، تزامنا مع اليوم الدولى للقضاء على العنف ضد المرأة والذى يحتفل العالم به فى الخامس والعشرين من نوفمبر كل عام، ويأتى موضوع احتفالية هذا العام تحت عنوان "اتحدوا! النضال لإنهاء العنف ضد المرأة".





وأشار الإنفوجرافيك إلى أن 85% من النساء حول العالم تعرضن للعنف الرقمى والإساءة عبر الإنترنت، و45% من النساء أو نساء أخر يعرفنهن، تعرضن لصورة من صور العنف حول العالم.

وتناول الإنفوجرافيك أبرز جهود مصر فى الحماية من العنف والتمييز ضد المرأة، منها إنشاء 27 وحدة لمكافحة التحرش بالجامعات الحكومية، بجانب 8 وحدات استجابة طبية بعدد من المستشفيات الجامعية، للتعامل مع سيدات تعرضن للعنف، وإطلاق خطة وطنية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية (2022-2026).

ولفت إلى إصدار أول كود إعلامى لتناول قضايا المرأة فى وسائل الإعلام، وإطلاق حملة "ماتسكتيش" بالطرق السريعة وإعلانات مسموعة ومرئية، لتشجيع الإبلاغ عن التحرش.

وأشار إلى إطلاق حملة "حياتك محطات.. ماتخليش محطة توقفك"، برسائل عن تنظيم الأسرة، التحرش، الزواج المبكر، وغيرها، وحملة "السكة أمان" بعدد من محطات السكك الحديد، بفيديوهات وفرق ميدانية من المتطوعين، للتوعية بأشكال العنف ضد المرأة، بجانب حملة "اتكلمى..احمى نفسك وغيرك"، لزيادة الوعى بالمخاطر الإلكترونية، وسبل الإبلاغ عن العنف الرقمى.