أهم الأخبار المتوقعة اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022

جدة - نرمين السيد - العريش

يؤدى أعضاء قافلة الأزهر الشريف الدعوية الموفدة إلى محافظة شمال سيناء خطبة وصلاة الجمعة فى عدد من مساجد مدينة العريش الكبرى فى إطار الدورين الوطنى والدينى الذى يقوم به الأزهر الشريف تحت قيادة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وفى ضوء التعاون المثمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطى المستنير.

القاهرة

تُنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، أمسية فنية، تحييها فرقة التخت العربى، بقيادة الدكتور ياسر معوض، فى الثامنة مساء، على مسرح الجمهورية، وتقدم خلالها مجموعة من روائع الموسيقار الراحل بليغ حمدى التى تعاون خلالها مع كبار المطربين، وأسامت فى تشكيل جزء من تاريخ الموسيقى والغناء فى مصر والوطن العربى.

القاهرة

يطلق المجلس القومى للمرأة حملة الـ 16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، للعام السابع على التوالى، والتى يحتفل بها العالم كل عام خلال الفترة من 25 من نوفمبر وحتى 10 ديسمبر، وسوف تحمل الحملة هذا العام أيضاً شعار"كونى".

الدوحة

يلتقى منتخب إيران مع ويلز فى الجولة الثانية من المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم المقامة حاليا فى قطر فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة، ومنتخبا قطر والسنغال فى الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، ومنتخبا هولندا والأكوادوار فى تمام الساعة السادسة مساء ويلعب منتخب إنجلترا أمام أمريكا فى التاسعة من مساًء.