جدة - نرمين السيد - العريش
يؤدى أعضاء قافلة الأزهر الشريف الدعوية الموفدة إلى محافظة شمال سيناء خطبة وصلاة الجمعة فى عدد من مساجد مدينة العريش الكبرى فى إطار الدورين الوطنى والدينى الذى يقوم به الأزهر الشريف تحت قيادة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وفى ضوء التعاون المثمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطى المستنير.
القاهرة
تُنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، أمسية فنية، تحييها فرقة التخت العربى، بقيادة الدكتور ياسر معوض، فى الثامنة مساء، على مسرح الجمهورية، وتقدم خلالها مجموعة من روائع الموسيقار الراحل بليغ حمدى التى تعاون خلالها مع كبار المطربين، وأسامت فى تشكيل جزء من تاريخ الموسيقى والغناء فى مصر والوطن العربى.
القاهرة
يطلق المجلس القومى للمرأة حملة الـ 16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، للعام السابع على التوالى، والتى يحتفل بها العالم كل عام خلال الفترة من 25 من نوفمبر وحتى 10 ديسمبر، وسوف تحمل الحملة هذا العام أيضاً شعار"كونى".
الدوحة
يلتقى منتخب إيران مع ويلز فى الجولة الثانية من المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم المقامة حاليا فى قطر فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة، ومنتخبا قطر والسنغال فى الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، ومنتخبا هولندا والأكوادوار فى تمام الساعة السادسة مساء ويلعب منتخب إنجلترا أمام أمريكا فى التاسعة من مساًء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أهم الأخبار المتوقعة اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.