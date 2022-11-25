تقلبات وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس 6 أيام مقبلة

جدة - نرمين السيد - وذكرت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه من المتوقع أن يسود خلال هذه الفترة طقس معتدل على معظم المحافظات، مائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مائل للبرودة ليلا على الأنحاء كافة، موضحة أهم الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الجمعة، ولمدة ثلاثة أيام مقبلة.