طقس نهاية الأسبوع.. الأرصاد تعلن أهم الظواهر المؤثرة بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - حالة الطقس اليوم

وقالت الأرصاد، إنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وأضافت الأرصاد أن هناك فرصة لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ووسط سيناء على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 23 17

العاصمة الإدارية 23 17

6 أكتوبر 23 16

بنهـا 22 17

دمنهور 23 16

كفر الشيخ 22 16

المنصورة 23 17

دمياط 24 17

بورسعيد 24 17

الإسماعيلية 25 15

السويس 24 16

الزقازيق 23 17

شبين الكوم 23 17

طنطا 22 16

شلاتين 28 20

الاسكندرية 23 15

العلمين الجديدة 22 15

وادى النطرون 23 16

مطروح 23 14

السلوم 24 13

سيوة 22 8

العريش 24 16

رفح 24 16

الطور 26 17

كاترين 16 7

رأس سدر 25 16

نخل 22 11

طابا 24 15

نويبع 24 14

حلايب 25 21

شرم الشيخ 26 20

الغردقة 26 18

مرسى علم 26 20

الفيوم 23 16

بنى سويف 23 16

المنيا 24 12

أسيوط 23 11

سوهاج 24 14

قنا 25 15

الأقصر 26 17

أسوان 26 17

الوادى الجديد 25 15

أبوسمبل 25 18

أبو رماد 26 21

رأس حدربة 26 20