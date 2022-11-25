مستشفيات الشرطة تعالج السيدات مجانا (التفاصيل والمواعيد)

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك بالتنسيق بين قطاعى حقوق الإنسان، والخدمات الطبية، التابعين لوزارة الداخلية والمجلس القومى للمرأة، ومن المقرر أن يستقبل المجمع الطبى بالقاهرة الجديدة وفدا من اللجنة الصحية بالمجلس القومى للمرأة بمشاركة ضباط قطاع حقوق الإنسان.



وكشفت الداخلية عن أن فتح مستشفيات الشرطة لعلاج السيدات على مستوى الجمهورية سيكون بدءا من اليوم، وحتى يوم الخميس، الموافق الأول من شهر ديسمبر المقبل، بالفترة المسائية من الساعة 5 - 8 مساء، مع صرف العلاج اللازم لهن بالمجان.

جاء ذلك؛ حرصا من وزارة الداخلية على مشاركة المرأة احتفالها باليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة، الذى يوافق 25 نوفمبر من كل عام،

جدير بالذكر، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة حددت اليوم الموافق 25 نوفمبر ليكون "اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة"، ومن المفترض أن يكون الهدف من ذلك اليوم هو رفع الوعى حول مدى حجم المشكلات التي تتعرض لها المرأة حول العالم.

ويتزامن اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة مع حملة "اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة" "25 نوفمبر - 10 ديسمبر"، وهي مبادرة مدتها 16 يومًا من النشاط تُختتم فى اليوم الذى تُحيا فيه مناسبة اليوم العالمى لحقوق الإنسان الموافق 10 ديسمبر.

وتهدف هذه الحملة، إلى منع العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليه في جميع أنحاء العالم ، وتدعو إلى اتخاذ إجراءات عالمية لإذكاء الوعي ولتعزيز الدعوة إلى ذلك الهدف ولإتاحة فرص لمناقشة التحديات والحلول.