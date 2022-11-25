الأرصاد تعلن أهم الظواهر المؤثرة خلال 3 أيام

جدة - نرمين السيد - وذكرت الأرصاد على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة، ومن المتوقع أن تمتد خفيفة إلى القاهرة الكبرى، مع وجود نشاط للرياح.

وكشفت الأرصاد عن وجود أمطار خفيفة على السواحل الشمالية يوم غد السبت مع شبورة مائية على الطرق السريعة والزراعية، لافتة إلى وجود شبورة مائية على معظم الطرق يوم الأحد المقبل.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء