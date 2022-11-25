تمتد لـ القاهرة الكبرى.. أماكن سقوط الأمطار اليوم

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن هناك فرصة لـ سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ووسط سيناء على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة. وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة. وعلى صعيد آخر، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الجمعة، ولمدة ثلاثة أيام مقبلة.

وذكرت الأرصاد على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة، ومن المتوقع أن تمتد خفيفة إلى القاهرة الكبرى، مع وجود نشاط للرياح. وكشفت الأرصاد عن وجود أمطار خفيفة على السواحل الشمالية يوم غد السبت مع شبورة مائية على الطرق السريعة والزراعية، لافتة إلى وجود شبورة مائية على معظم الطرق يوم الأحد المقبل. ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

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