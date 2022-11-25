رئيس قناة السويس: 23 ألف سفينة مرت من القناة هذا العام

جدة - نرمين السيد - وقال خلال مداخلة هاتفية لقناة "الحياة" مساء أمس الخميس، إن عدد السفن التى مرت بـ قناة السويس هذا العام ضخم حيث تخطى العدد 23 ألف سفينة حتى الآن، مبينا فى الوقت ذاته أن هذا الرقم تخطى ما تم تحقيقه عن العام الماضى بزيادة تصل لـ ما بين 14 إلى 15% عن العام الماضى.

وأوضح أن الزيادة التى وضعتها قناة السويس فى رسوم العبور من القناة جاءت لتكون متماشية مع الأسعار العالمية، وهذه الزيادة جاء وفقا لتخطيط كامل لحركة التجارة العالمية وتأجير السفن، وكل قرار يتم اتخاذه داخل قناة السويس يكون مدروس بشكل كامل.

ولفت إلى أن قناة السويس الجديدة ساعدت بشكل كبير فى زيادة عدد السفن العابرة من القناة.

وأشار إلى أن مصر خلال السنوات الماضية كان يمر بها ما يقرب من 15 ألف سفينة فقط، ولكن الآن أصبح يتم العمل على مضاعفة الرقم باستخدام قناة السويس الجديدة.

وأضاف أن القناة الجديدة ساعدت أيضا فى تقليل الانبعاثات الكربونية حيث تساهم فى تسهيل وسرعة مرور السفن وهم ما يقلل الانبعاثات بمدة تصل لـ 53 مليون طن انبعاث كربونى.

وحول تطوير بحيرة البردويل، أكد رئيس القناة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه ببدء تنفيذ تطوير بحيرة البردويل فى إطار مبادرة "سيناء البردويل".

وأوضح أن الهدف من تطوير البحيرة هو زيادة إنتاجها من الأسماك خلال المرحلة الأولى من 4000 طن لـ 11 ألف طن سنويا، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن أسماك بحيرة البردويل مشهورة عالميا.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية سيتم استهداف زيادة إنتاج البحيرة من الأسماك لـ 50 ألف طن سنويا على المدى المتوسط، لافتا إلى أن المشروع سيوفر مليون فرصة عمل.