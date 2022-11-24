أخبار مصرية

ننشر قائمة أسماء الـ30 المفرج عنهم فى العفو الرئاسى

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 24 نوفمبر 2022 11:20 مساءً - نشر طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، قائمة أسماء الـ30 مفرج عنهم، اليوم في إطار أعمال اللجنة.

وكان طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى، أكد في تصريحات أن أعضاء اللجنة يعملون حاليًا على إنهاء كل الإجراءات الخاصة بالإفراج عن 30 شخصا جديدا من المحبوسين بالتنسيق مع الجهات المعنية، معربًا عن أمله أن تنتهي كل الإجراءات بسرعة للإفراج عن الدفعة الجديدة.

وأشار إلى أن الإعلان عن الأرقام الدقيقة والنهائية لعدد المفرج عنهم الفترة الأخيرة سيتم فى وقت لاحق، بالإضافة إلى الحالات التى تم دمجها مجتمعيًا، موضحا أنهم يعملون على الإفراج عن المحبوسين وأيضا دمجهم في المجتمع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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