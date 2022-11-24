ضياء رشوان: خلال أيام سننتهى من وضع مواعيد اللجان الخاصة بالحوار الوطنى

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 نوفمبر 2022 11:19 مساءً - قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني إن الحوار الوطنى لم يتوقف خلال الفترة الماضية خلال تنظيم مصر لقمة المناخ بشرم الشيخ، موضحا أن مجلس الأمناء كان في حالة انعقاد دائم وكان آخر اجتماع له أمس الأربعاء

وأضاف المنسق العام للحوار الوطني خلال برنامج مصر جديدة، المذاع على قناة أيه تى سى: نجهز لكل تفاصيل الحوار الوطنى، حيث إن الحوار لم يبدأ بعد، وما بدأ هو التحضير للحوار والتنظيم الدقيق للمناقشات.

وتابع المنسق العام للحوار الوطني: خلال أيام سيكون قد انتهينا من وضع مواعيد اللجان الخاصة بالحوار الوطنى، وأسماء المشاركين والمتحدثين والتواريخ وكل هذا سيعلن للرأي العام المصرى.