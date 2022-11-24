أخبار مصرية

صور المفرج عنهم الـ 30 بعد إعلان لجنة العفو الرئاسى إخلاء سبيلهم

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 24 نوفمبر 2022 10:22 مساءً - نشر طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي أول صور لمجموعة الـ 30 المفرج عنهم اليوم، في إطار أعمال اللجنة، حيث أبدى المفرج عنهم وذووهم فرحة غامرة بالإفراج.

وكان طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى، قد أكد في تصريحات أن أعضاء اللجنة يعملون حاليا على إنهاء كل الإجراءات الخاصة بالإفراج عن 30 شخصا جديدا من المحبوسين بالتنسيق مع الجهات المعنية، معربا عن أمله أن تنتهي كل الإجراءات بسرعة للإفراج عن الدفعة الجديدة.

وأشار إلى أن الإعلان عن الأرقام الدقيقة والنهائية لعدد المفرج عنهم الفترة الأخيرة سيتم فى وقت لاحق، بالإضافة إلى الحالات التى تم دمجها مجتمعيا، موضحا أنهم يعملون على الإفراج عن المحبوسين وأيضا دمجهم في المجتمع

 

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316965114_677196693977404_7779318204754195949_nعناق وفرحة بعد الإفراج

 

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317070853_677196600644080_6713141678480278733_nإخلاء سبيل 30 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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