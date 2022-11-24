«صندوق الإسكان»: 470 ألف مستفيد استلموا الوحدات وانتقلوا للمدن الجديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 نوفمبر 2022 10:21 مساءً - قالت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن صندوق الإسكان فاز بجائزة الابتكار في فئة السياسات العامة بمنتدى "MENA HOUSING FORUM".

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، أن هذا المنتدى تم تنظيمه عن طريق مؤسسة Habitat for Humanity في القاهرة، وهي مؤسسة دولية غير هادفة للربح تعمل في 70 دولة حول العالم وتتواجد في مصر منذ عام 1989.

وأشارت إلى أن الصندوق تقدم بالبرامج الخاص بالإسكان حتى يعرض التجربة ويطلع على الابتكارات كلها في السياسات العامة للتمويل الخاص بالشرائح المختلفة، مؤكدة أن المشروع يحظى بإشادات دولية على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكد أن الجائزة تقدير للسياسة التي تنتهجها الدولة، مشيرًة إلى أن هناك 470 ألف مستفيد بالفعل من المبادرة الرئاسية، في المواقع المختلفة، موضحة أن هناك 470 ألف مستفيد وقعوا عقود شقق الإسكان الاجتماعي وحصلوا على العقود لحوالي نصف مليون واحدة سكنية.

وأوضحت أن الـ470 ألف انتقلوا للسكن وتم إصلاح الأخطاء السابقة التي كانت موجودة في بعض الوحدات السكنية، لافتا إلى أن 75% من الإسكان بيتم في المدن الجديدة.

وتابعت: "الإسكان الاجتماعي القديم قبل عشر سنوات كانت غرفة ضيقة للغاية ومستوى التشطيب غير جيد ومداخل الوحدات كانت ضيقة ويتم التجهيز بمواد مندثرة، ولكن الإسكان الجديد حينما وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإطلاق اسم البرنامج سكن لكل المصريين لولا دعمه لما خرج بهذه الصورة، والخبراء الأجانب لما بيشوفوا الوحدات بيقولون حاجة فخمة ومش موجودة في أي حته في العالم".