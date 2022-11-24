«الأوقاف» تعقد ورشة تفاعلية للأطفال ضمن مبادرة حق الوطن

جدة - نرمين السيد - عقدت وزارة الأوقاف ورشة تفاعلية للأطفال ضمن مبادرة "حق الوطن" بمشاركة كبار الكتاب والشخصيات العامة والمبدعين، ضمن "البرنامج التثقيفى" للأطفال، اليوم الخميس، بمسجد الأحمر بمدينة الرحاب بمديرية أوقاف القاهرة.





ويأتى انعقاد الندوة فى إطار حرص وزارة الأوقاف على غرس قيم الوطنية والانتماء بين أبناء ‏الوطن، وفى ضوء مبادرة "حق الوطن"، وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية بناء وعى الطفل بناءً كاملًا وسليمًا.

وخلال ورشة حكى تم تنظيمها خلال الندوة بعنوان: "وطننا الكبير" وجهت الكاتبة ياسمين مجدى الشكر إلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على إقامة فعاليات للأطفال بالمساجد، وخاصة فيما يتعلق بمبادرة "حق الوطن" والتى جمعت الأطفال فى حب الوطن.

وقالت "مجدى"، إن حق الوطن واجب على الجميع وخاصة الأطفال فحق وطنهم عليهم أن يرفعوا شأنه بالاجتهاد فى طلب العلم، والعمل على رقيه، فحب الوطن فطرة فى كل المخلوقات وليس الإنسان فقط، حيث نجد بعض الطيور تهاجر وتسافر مئات الكيلومترات ولكنها تعود مرة أخرى لوطنها ومسكنها الأصلى.

وأشادت بالبرنامج التثقيفى للطفل، مؤكدةً أنه امتدادًا للبرنامج الصيفى ويربط النشء بالمسجد طوال العام، وبدور أئمة وواعظات الأوقاف فى هذا البرنامج التثقيفى المتميز.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة هدى حميد معوض، مسئول ملف الأطفال بوزارة الأوقاف، أن هذه الأنشطة تحرص الوزارة على إقامتها للأطفال اعترافًا منها بحق الطفل فالأطفال هم مستقبل هذا البلد، وكذلك لربط النشء بالمسجد طوال العام؛ ما يُسهم فى بناء وعى الأطفال وينمى لديهم روح الانتماء للوطن، مؤكدةً أن حب الوطن يترجم بالاجتهاد فى الدراسة وطلب العلم والحفاظ على المدرسة نظيفة.

وخلال الورشة، قدمت الفنانة رحمة محجوب فنانة العرائس عرضًا مسرحيًا بعنوان: "حب الوطن"، وتم تكريم الأطفال المتميزين، وإهداء الأطفال نُسخًا من مجلة "الفردوس" وكتاب "أغرب من الخيال".